Milníky koronavirové krize v Česku

Výběr hlavních milníků koronavirové krize v ČR:

1. března - Testy v ČR odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali z Itálie. V dalších dnech počet pozitivně testovaných stoupal.

10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března na neurčitou dobu výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Již dříve přerušilo výuku České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola ekonomická či Česká zemědělská univerzita. Řada měst rozhodla také o uzavření mateřských škol.

12. března - Vláda vyhlásila od 14:00 kvůli výskytu nového typu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území ČR. Podle rozhodnutí byly od 13. března ráno zakázány akce s účastí nad 30 osob (již od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob), začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00.

13. března - Vláda s platností od půlnoci na pondělí 16. března zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény.

14. března - Vláda od 06:00 zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Uzavřeny byly i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz.

15. března - Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu. V jeho čele stanul náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Krátce před půlnocí vláda zakázala s účinností od půlnoci na pondělí 16. března volný pohyb lidí po celé ČR. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

16. března - Byly ohlášeny první tři vyléčení z covid-19. Pacienti byli z Děčína a patřili mezi první nakažené v ČR.

18. března - Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit od půlnoci na čtvrtek 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny, kdy smějí nakupovat jen lidé starší 65 let.

21. března - Počet případů nákazy překročil tisícovku.

22. března - V ČR zemřel první člověk nakažený koronavirem. Pětadevadesátiletý muž trpěl řadou zdravotních problémů.

23. března - Vláda prodloužila uzavření obchodů i restaurací do 1. dubna. Zpřísnila také podmínky pro zajíždění za prací za hranice. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví také ještě více omezilo sdružování, nově se lidi smějí pohybovat na veřejně dostupných místech nejvýše po dvou. Ministerstvo se podle médií místo krizového zákona s odkazem na nouzový stav tentokrát opřelo o zákon o ochraně veřejného zdraví, čímž lidé a firmy přišli o možnost žádat ze zákona kvůli uzavřeným provozovnám o odškodnění. To vzbudilo kritiku opozice.

24. března - Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila řadu zákonů. Mimo jiné zvýšila schodek státního rozpočtu pro letošní rok z původních 40 miliard na 200 miliard korun.

26. března - Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, podle kterého se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách nebude od 06:00 27. března vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost.

30. března - Vláda prodloužila omezení volného pohybu po celé ČR do 11. dubna do 06:00. Do stejného termínu kabinet prodloužil zákazy prodeje. Vláda také schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, jeho vedení po Romanu Prymulovi převzal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Prymula se začal věnovat projektu chytré karantény, který se začal testovat na jižní Moravě.

6. dubna - Vláda rozhodla, že od úterý 7. dubna mohou lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích, otevřou se sběrny a výkupny surovin a od čtvrtka 9. dubna budou moci za přísnějších podmínek otevřít i hobbymarkety, železářství a opravny jízdních kol.

- Počet vyléčených přesáhl stovku.

9. dubna - Vláda prodloužila nouzový stav do 30. dubna. Vláda prodloužila omezení provozu úřadů do 19. dubna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem.

- Počet zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100. Počet provedených testů přesáhl 100.000.

13. dubna - Počet uzdravených přesáhl 500.

14. dubna - Vláda představila plán pro otevírání obchodů a provozoven. Rozdělila ho do pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června.

17. dubna - Počet zotavených přesáhl hranici 1000.

20. dubna - Vláda rozhodla, že živnostníci a podnikatelé postiženi opatřeními proti šíření nákazy budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu.

21. dubna - Počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl hranici 200.

22. dubna - Sněmovna schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun.

23. dubna - Soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Kabinet večer schválil soudem zrušená opatření jako krizová opatření vlády podle krizového zákona.

- Počet vyléčených z nemoci covid-19 v ČR přesáhl 2000.

- Vláda na základě epidemiologického vývoje uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem. Od pondělí se také mohou otevřít vysoké školy pro všechny ročníky.

- Vláda od pátku 24. dubna ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci ve volném prostoru pohybovat ve skupinách deseti osob. Po uvolnění zákazu volného pohybu osob bude opět možné cestovat do zahraničí.