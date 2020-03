Miliony lidí v Itálii jsou v karanténě, Češi se mohou vrátit domů

Řím/Sofie/Buenos Aires - Na část severní Itálie byla kvůli koronaviru uvalena karanténa, týká se milionů lidí. Příslušný dekret v noci podepsal premiér Conte, píše AFP. Omezení pohybu se týká i velkých měst, uzavřena mají být rovněž kulturní zařízení nebo sportoviště včetně lyžařských středisek. Čeští turisté, kteří jsou v oblastech s nařízenou izolací, se mohou vrátit zpět do vlasti, ujistil dnes ráno na twitteru český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat do celé Itálie. Dva první případy nákazy ohlásilo Bulharsko, první potvrzenou oběť v Latinské Americe oznámila Argentina.

Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlé karantény v Lombardii a jinde nedoporučilo cestovat do celé Itálie. Premiér Andrej Babiš v České televizi řekl, že Itálie by měla zakázat svým občanům cestovat do dalších zemí Evropy. Čechy v Itálii, včetně těch, co tam pracují, vyzval k návratu.

Vládní vyhláška podle agentury AFP od dnešního dne přísně omezuje cesty do rozlehlé oblasti na severu země a z ní. Opatření, které agentury označují za bezprecedentní a drastické, zahrnuje také hospodářskou metropoli země Milán a turisty hojně navštěvované Benátky. Týká se také například měst Modena, Parma, Piacenza nebo Rimini.

Podle AP karanténa platná do 3. dubna dopadne na zhruba 16 milionů lidí, což je asi čtvrtina populace. "Nebude možné žádné přemísťování do nebo z těchto oblastí nebo uvnitř nich, s výjimkou prokázaných důvodů souvisejících s prací, naléhavých případů nebo zdravotních důvodů," řekl Conte na tiskové konferenci uprostřed noci.

Vyhláška nařizuje faktickou izolaci Lombardie, kde bylo zjištěno nejvíce případů nákazy, a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto (Benátsko). Kromě toho se v celé zemi ruší sportovní akce a přerušuje činnost zábavních a kulturních zařízení, včetně divadel, muzeí a knihoven. Bary a restaurace musí zajistit minimálně metrovou vzdálenost mezi návštěvníky. Otvírací hodiny mají být omezeny od šesté ráno a do šesté večer.

Uzavřeny mají být podle agentury Reuters také lyžařské resorty nebo plavecké bazény. Zdravotníkům byla zrušena dovolená. Zhruba 60 milionům Italů nová oznámení vlády pravděpodobně ještě více změní běžný život poté, co se mnoha z nich dotkla už dřívější opatření jako celoplošné uzavření škol, poznamenala agentura DPA.

Podle Reuters ale dnes ráno nebylo jasné, jak důsledně budou úřady na dodržování nařízení trvat. Ráno totiž na obou milánských letištích zjevně pokračoval normální provoz a jízdenky na vlak byly nadále v prodeji.

Conte označil opatření za odvážná, ale zároveň popřel, že by vláda celou severní Itálii ochromila. Z pracovních nebo zdravotních důvodů bude nadále možné cestovat. Policie ale podle něj bude zastavovat lidi a ptát se jich na důvod cesty. Mladé lidi Conte vyzval, aby zůstali doma, a chránili tak zdraví svých starších příbuzných. "Spolu to zvládneme," prohlásil premiér. Obyvatelstvo však podle něj musí na zamezení šíření viru aktivně spolupracovat.

Conte zdůraznil, že Itálie čelí národnímu stavu nouze a že vláda od počátku přijímala co nejrozsáhlejší opatření. "Máme dva cíle: zastavit rozšíření nákazy a zabránit přetížení nemocničních zařízení," citovala DPA italského premiéra.

Vzhledem k přibývajícím těžkostem zdravotního systému v Lombardii mohou být pacienti převáženi do nemocnic v jiných regionech. Vláda rovněž usiluje o zvýšení počtu míst na jednotkách intenzivní péče. Posílena má být výroba respirátorů.

V Itálii se podle dostupných údajů nakazilo téměř 6000 lidí, přičemž v sobotu bylo oznámeno rekordních více než 1200 nových případů. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle úřadů podlehlo více než 230 lidí. Počet lidí na jednotkách intenzivní péče v sobotu vzrostl o 23 procent na 567. Z 5883 původně nakažených Italů se 589 zcela vyléčilo.

Bulharsko potvrdilo dva první případy koronaviru

Bulharsko ohlásilo první dva případy nákazy novým koronavirem, uvedla dnes agentura TASS s odvoláním na místní média. O potvrzených případech informoval náčelník operativního štábu pro boj s šířením koronaviru při bulharské vládě Vencislav Matafčijski.

Jde o sedmadvacetiletého muže z okolí Plevenu na severu Bulharska a pětasedmdesátiletou ženu z Gabrova v centrální části země. "Nemají typický profil: nebyli v zahraničí, ani nebyli v kontaktu s lidmi, kteří do ciziny cestovali. Chybí nám tedy pacient nula (od kterého se nakazili)," uvedl profesor Matafčijski podle agentury AFP. Testy nyní postupují lidé, kteří s infikovanými přišli do styku.

Koronavirus má první potvrzenou oběť v Latinské Americe

Čtyřiašedesátiletý muž zemřel v sobotu v Buenos Aires poté, co se nakazil koronavirem, oznámily dnes tiskové agentury s odvoláním na argentinské ministerstvo zdravotnictví. Jde o první potvrzenou oběť v Latinské Americe.

Zesnulému podle komuniké ministerstva selhaly ledviny a ještě před infekcí koronavirem trpěl cukrovkou, vysokým tlakem a chronickou bronchitidou. Do nemocnice byl přijat poté, co 4. března kvůli horečce, kašli a bolesti v krku navštívil lékaře. O několik dnů dříve, 25. února, se vrátil z Evropy. První příznaky onemocnění pocítil 28. února. Ministerstvo neupřesnilo, kterou evropskou zemi navštívil.

Argentina dosud zaznamenala devět potvrzených případů nákazy koronavirem. Zesnulý však mezi nimi podle agentury AP nefiguroval. Úřady nyní zjišťují, s kterými lidmi přišel do styku, než byl hospitalizován.

Čína hlásí 44 nových případů koronaviru a 27 úmrtí

Čína dnes ohlásila v pevninské části - tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa - 44 nově potvrzených případů nákazy novým koronavirem během soboty, oproti 99 případům o den dříve. Nemoc COVID-19, způsobená koronavirem, si během soboty vyžádala 27 obětí, oproti 28 během pátku, uvedla agentura Reuters. Celkový počet obětí tím v pevninské části Číny stoupl na 3097.

Nově potvrzené případy se týkají čínské provincie Chu-pej, s výjimkou tří případů, kdy nákaza byla přivezena z ciziny. Celkový počet "importovaných" případů v pevninské Číně tak dosáhl 67.

Od propuknutí epidemie v čínském městě Wu-chan loni v prosinci se v pevnninské části Číny nakazilo skoro 80.700 lidí. Mimo Čínu se nakazilo více než 21.000 lidí, více než 400 zemřelo. Infekce se nejvíce rozšířila v Koreji, Íránu a Itálii, celkově se dosud potvrdila ve více než devíti desítkách zemí.

Zřícení hotelu v Číně si vyžádalo nejméně šest mrtvých

Nejméně šest lidí přišlo o život při zřícení hotelu ve městě Čchüan-čou na jihovýchodě Číny. Dalších 28 osob zůstává uvězněno pod troskami. Aktualizovanou bilanci následků neštěstí oznámily agentury Reuters a AFP s odvoláním na čínské úřady. Hotel, který sloužil k izolaci lidí pro pozorování kvůli koronaviru, se zřítil v sobotu večer místního času.

Do dnešních 10:30 pekingského času (03:30 SEČ) se záchranářům podařilo v troskách najít 43 osob, z nichž 36 bylo převezeno do nemocnice, uvedly úřady. Na dnešní tiskové konferenci potvrdily smrt šesti lidí. Další čtyři lidé utrpěli vážná zranění a jeden člověk zůstává v kritickém stavu. V době zřícení budovy se v ní nacházelo 71 lidí, z nichž 58 bylo v karanténě. Místo prohledává tisícovka hasičů a záchranářů.

Hotel s 80 pokoji sloužil k izolaci lidí, kteří přišli do styku s infikovanými. V prvním patře budovy zrovna probíhala rekonstrukce. Podle agentury Nová Čína policie předvolala majitele budovy.

Jižní Korea ohlásila 93 nových případů nákazy

Jižní Korea ohlásila 93 nových případů nákazy koronavirem od sobotního večera, uvedla dnes agentura Reuters. Celkový počet případů nákazy tím stoupl na 7134. Přírůstek nových případů je nižší než o den dříve, úřady ale varovaly, že tyto počty mohou kolísat.

Soul v sobotu oznámil 448 nových případů koronaviru. Více než polovina těchto nově zaznamenaných případů souvisela s kontroverzním náboženským hnutím Sinčchondži, mezi jehož členy ve městě Tegu se infekce šíří.

Korea je po Číně zemí nejvíce postiženou nákazou.