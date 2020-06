Miliony cibulek pro zdraví

Jarní cibulka. Tedy mladá cibule, sklizená dříve, než dozraje. Na její sezónu se těší všichni milovníci čerstvých zeleninových salátů a kvalitní kuchyně. Výrazně pomáhá jako prevence, a to nejen proti nachlazení, ale třeba i rakovině tlustého střeva nebo prostaty. Přispívá k silným vlasům a nehtům, prospívá srdci, očím, snižuje krevní tlak a produkci cholesterolu, působí blahodárně na dýchací cesty, udržuje hladinu cukru v krvi, pomáhá při hubnutí, a tak dále. Zkrátka, kdo chce žít zdravě, jarní cibulku nesmí ve svém jídelníčku opominout. A jak žije ona?

Je to zvláštní koloběh života. V každou chvíli celého roku, všechny čtyři období, může být jarní cibulka v zemi a růst. A také se tak děje, například nedaleko Mladé Boleslavi v zemědělské firmě Předměřická a.s. Ta rozhodně není malá, jen cibulku tu pěstují po většinu roku na 40 hektarech. Místo je to krásné a hlavně velmi strategické. Na dohled od dvou tisíc obhospodařovaných hektarů se vine řeka Jizera. Pro závlahu, kterou si firma zajišťuje sama, je její blízkost vlastně nezbytná. Díky ní zde mohou věnovat cibulce maximální péči, přesněji řečeno cibulce lahodné, jak jí tady říkají. Latinsky se nazývá Allium fistulosum. Pro nás laiky je to jednoduše mladá čerstvá cibulka, která se dá sníst celá včetně natě. Takto přesně ji botanikové vyšlechtili. Zahrnuli do toho i jemnější, nepálivou chuť, a díky ní je chuťovou ozdobou různých zeleninových salátů, a od brzkého jara a v dnešní době skoro po celý rok je významným zdrojem vitamínů.

V srpnu do země

Hlavní agronom inženýr Václav Tržický ví o cibulkách doslova všechno. Zná je do poslední slupky a rád o nich mluví. „Není to jednoduchá práce, vlastně pořád chodím po polích a sleduji, jestli nám úrodu neohrožují škůdci nebo choroby. Dělám to rád, vždyť díky tomu mohu být pořád venku a všechno mi krásně roste před očima,“ říká.

První budoucí úroda cibulek se seje koncem srpna. Říká se jí ozimá. Před zimou vyleze ze země rostlinka tenká jak tužka a zůstane tak přes zimu, aby pokračovala v růstu na jaře dalšího roku. To se cibulky začnou klubat ze země a sklízet. Růst cibulky jarní je kratší, dospělá je za čtvrt roku. Hospodáři ovšem semena do země nevpraví všechna najednou na všech čtyřiceti hektarech. Provozují takzvané etapové výsevy po dvou hektarech po celý rok. Postupně je sklízejí a znovu sejí až do listopadu. Cibulka je celkem odolná rostlinka, přesto ji ve dnech, kdy jí hrozí náhlý mráz, zakrývají netkanou bílou textilií, která přidá k přirozené venkovní teplotě 2°C.

Do prodejen ve svazku

Nastálo pracuje ve firmě třicet lidí. V sezóně, kdy přichází na řadu i mrkev, petržel, celer, jahody nebo baby melouny, brambory, pšenice a další, se po polích pohybuje až 250 pracovníků. „Jsme na to připraveni, máme i svoje ubytovny, další si pronajímáme v okolních vesnicích, jinak bychom to nezvládli.“ Cibulku ze země vytahují především ženy. Den nebo brzo ráno před sklizní, když si PENNY MARKET stanoví konkrétní množství, které aktuálně potřebuje, se pole pokropí, aby cibulka vyklouzla z půdy. Pak se odstraní svrchní listy, napočítá podle velikosti šest až osm cibulek, svazek se sváže dvěma gumičkami, uloží do bedýnky. Ještě ten den nebo nejpozději den po sklizení se čerstvá cibulka dostává k zákazníkům.

Zkuste si spočítat, kolik cibulek vyroste na jednom hektaru. Získá se z něj 110 až 120 tisíc svazků, přičemž jeden svazek má 6 až 8 cibulek. Rovnice je jednoduchá a výsledek někoho překvapí, protože to číslo se blíží miliónu. 1 hektar rovná se 660 tisíc až 960 tisíc cibulek podle velikosti.

Udržitelně skvělá

Nejen proto, že se cibulka konzumuje kromě kořínků celá, musí být pěstitelé obezřetní, co se týče případného používání chemických přípravků. Sami si zakládají na ohleduplnosti k přírodě i spotřebitelům. Už dávno získali od Zelinářské unie certifikát Kontrolovaná zelenina z integrované produkce (IPZ), který jim přesně stanoví, jak se chovat v rámci udržitelného zemědělství. Tyto standardy platí pro veškerou produkci Předměřické a.s.

Cibulka je nenápadná rostlinka s mimořádně nápadnými vlastnostmi a chutí. Rozhodně je v ní vepsána i péče, kterou jí člověk a příroda dávají. Nejlepší je kupovat ji v hlavní sezoně, která začíná v dubnu a končí v červnu. V dnešní době je v supermarketech jarní cibulka k dostání až na pár zimních měsíců prakticky celoročně, a to i díky péči a umu českých dodavatelů a farmářů.