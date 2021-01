Milion chvilek zahájil výstavu o událostech v ČT před 20 lety

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal 11. ledna 2021 na pražském Jungmannově náměstí protest za nezávislost a důvěryhodnost České televize. Spojil ho s vernisáží výstavy fotografií, které připomínají události v ČT na přelomu let 2000 a 2001.

Praha - Asi tři desítky lidí přišly na Jungmannovo náměstí v Praze, kde začala výstava fotografií připomínající události v České televizi na přelomu let 2000 a 2001. Uspořádal ji spolek Milion chvilek a vernisáž venkovní expozice spojil s protestem za nezávislost a důvěryhodnost ČT. Před 20 lety proti nově zvolenému vedení ČT protestovala velká část pracovníků zpravodajství a na jejich podporu veřejně vystupovaly tisíce lidí.

Milion chvilek uvádí, že protesty před 20 lety zabránily přeměně České televize v politický nástroj a upozorňuje na situaci v Radě ČT, která je podle spolku alarmující. Rada v listopadu odvolala pětičlennou dozorčí komisi, svůj poradní orgán, jejíž členové na rozdíl od radních mohou nahlížet do všech interních materiálů ČT.

"Chtěl bych zmínit tři fenomény, které se na přelomu let 2000 a 2001 promítly. První je opoziční smlouva (...), druhým odvolání ředitele ČT s tím, že problematické nebylo odvolání, ale to, co následovalo," řekl dnes Jiří František Potužník, bývalý redaktor ČT a aktivní účastník tehdejších protestů. "Výběrové řízení na nového generálního ředitele bylo vypsáno běhen pouhých osmi dnů, volba byla učiněna v neveřejném a velmi krátkém jednání. Nemám dodnes žádné pochybnosti, že ta volba byla fiktivní, že dopředu o postu generálního ředitele nejsilnějšího veřejnoprávního média nerozhodli nezávislí odborníci, ale politici," řekl.

A dodnes podle něj fungují stejné mechanismy, které to umožnily - tedy Radu ČT volí výlučně Poslanecká sněmovna a jen Rada ČT může odvolávat dozorčí komisi, která kontroluje hospodaření ČT. "Což byl i před 20 lety první impulz k odvolání generálního ředitele," řekl.

Výstavu s názvem Televizi lidem, ne stranám pořádá Milion chvilek s kameramanem Evženem Janouškem. Svoje fotografie vystavují ještě další dva kameramani Jan Fišer a Vratislav Hůrka, všichni v některém období své kariéry pracovali pro Českou televizi. Výstava potrvá do 24. ledna.

Události z přelomu let 2000 a 2001 vyústily mimo jiné ve změnu zákonů o veřejnoprávních médiích. Bezprostřední příčinou rozruchu bylo odvolání generálního ředitele Dušana Chmelíčka a zejména pak rychlý výběr nového šéfa ČT. Tím televizní rada zvolila Jiřího Hodače. Proti jeho jmenování do čela televize se postavila velká část zaměstnanců zpravodajství. Hodač jmenoval ředitelkou zpravodajství bývalou redaktorku Janu Bobošíkovou. Ta podle svého vyjádření na facebooku dnes odmítla přijít. Autoři výstavu doplnili krátkými texty či esemeskami z tehdejší doby. Někteří poté, co zjistili, že akci pořádá Milion chvilek, svou ochotu je poskytnout vzali zpět. Text Bobošíkové je na panelu přelepen.

Hodačovy odpůrce podpořili tehdy někteří politici, zejména z tehdejší čtyřkoalice a části ČSSD. Televize přestala 27. prosince večer na pokyn Hodače úplně vysílat; začala až po téměř celém dni, zpravodajství ale nadále vysílala dvojí. Hodač dlouho odmítal z televize odejít, nakonec tak učinil a poslanci 9. února na základě novely zákona zvolili prozatímním ředitelem ČT jejího bývalého zaměstnance Jiřího Balvína.