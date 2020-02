Milion chvilek uspořádá demonstraci 1. března v Praze

Praha - Spolek Milion chvilek uspořádá demonstraci na obranu demokratických institucí v neděli 1. března v Praze. Protest zahájí v 16:00 pochodem z Hradčanského na Staroměstské náměstí, kde od 17:00 začne demonstrace. Spolek tak reaguje na středeční zvolení někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka ombudsmanem. Dalším krokem organizace bude spuštění protestních akcí ve všech krajských městech, které spolek oznámí v neděli 16. února. Milion chvilek to uvedl v dnešní tiskové zprávě.

"Na pražské akci nepůjde především o protest proti Stanislavu Křečkovi. Volba S. Křečka ombudsmanem je 'jen' obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány. Účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům," uvedl Milion chvilek.

"Pokud to tahle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Vládní politici se zabetonují u moci pokřivením celého systému," uvedl předseda spolku Mikuláš Minář.

Novým veřejným ochráncem práv Křečka zvolila Sněmovna ve středu. Poslanci jej vybrali ve druhém kole tajné volby. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných a porazil ve finále vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma, nominanta Senátu. Opoziční poslanci z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů či STAN výsledek volby kritizovali, podle poslance Martina Kolovratníka (ANO) k němu mohlo přispět i předešlé vyjádření Milionu chvilek, že pokud bude Křeček zvolen, uspořádá spolek demonstraci. Křeček podle spolku popírá smysl instituce ombudsmana.

"Velmi brzy by mohla být další napadenou klíčovou institucí veřejnoprávní média. Už v březnu doplní Sněmovna nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Podle výběru užšího okruhu kandidátů je vážný důvod k obavám, že by to mohl být jeden z kroků na cestě k omezení či likvidaci jejich nezávislosti na politicích," dodal spolek.