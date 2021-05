Milion chvilek pořádá demonstraci za nezávislost justice po odchodu šéfa žalobců

Praha - Na pražském Václavském náměstí se dnes večer uskuteční další demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Cílem akce je hájit nezávislost justice po nedávném oznámení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že ve funkci ke konci června končí. Jako hlavní důvod označil tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO).

Organizátoři dlouhodobě požadují rezignaci Benešové. Chtějí, aby nového šéfa žalobců jmenovala až vláda vzešlá z podzimních voleb. O nástupci Pavla Zemana by podle Milionu chvilek i opozičních politiků neměl rozhodovat současný kabinet v čele s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem (ANO). Benešová však chce nového šéfa žalobců vybrat co nejdříve, hledat chce mezi současnými státními zástupci. Ministryně trvá na tom, že státním zastupitelstvím nikdy do práce nezasahovala.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Pořádá protesty a demonstrace, v nichž upozorňuje na kauzy spojené především s Babišem a dlouhodobě požaduje odchod Benešové. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. Naposledy pořádal shromáždění v Praze i dalších městech na konci dubna, tehdy především kvůli vyjádření nesouhlasu s tím, že se český prezident Miloš Zeman i další politici podle spolku nebezpečně přiklánějí k Rusku.