Milion chvilek: Pokud Zeman pověří Babiše sestavením vlády, bude čas na akci

Předseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll při sledování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pokud prezident Miloš Zeman pověří Andreje Babiše (ANO) sestavením vlády, i když demokratické strany získaly ve Sněmovně většinu, bude podle představitelů Milionu chvilek čas k nějaké akci. V rozhovoru s ČTK to večer řekl předseda spolku Benjamin Roll. Zatím neví, jestli půjde o demonstrace, poradí se v příštích dnech. Milion chvilek na svých shromážděních v posledních čtyřech letech vyzýval strany demokratické opozice ke spolupráci. Na pražské Letné jeho požadavky podpořilo kolem 250.000 lidí.

"Prezident by měl v souladu s duchem ústavy postupovat tak, aby vznikla vláda, která má šanci na důvěru Sněmovny. Protože Sněmovna je klíčovým hráčem v našem ústavním systému," uvedl Roll. Podle něj by měla být veřejnost informována o zdravotním stavu prezidenta a zda je schopen jednání vést.

Hrad v podvečer oznámil, že se Zeman s Babišem sejde v neděli před polednem. "Veřejnost by měla být připravena se postavit za výsledky voleb v případě, že by prezident nebo jeho okolí chtěli výsledky voleb obcházet," dodal. Jakým způsobem by měla reakce vypadat, chce Milion chvilek rozhodnout v příštích dnech.

Spolek Milion chvilek byl podle Rolla byl jedním z nejsilnějším impulzů, díky nimž dvě vítězné demokratické koalice vznikly. "Byl to vliv těch protestů v roce 2019 a obrovské vlny, která se zhmotnila v požadavku, aby opozice začala více spolupracovat," řekl. Byly podle něj i další impulzy, třeba sponzorské dary, které byly určeny pro strany, které se pro volby spojí. "Ale poptávka zhmotněná na těch Letných hrála obrovskou, ne-li rozhodující roli," dodal.

V povolebním prohlášení spolek vyzval zvolané poslance, aby drželi pohromadě. "Musíte ustát všechny snahy na rozbití jednoty a spolupráce, všechna pokušení, která vám Babiš se Zemanem nabídnou," napsali jeho zástupci. Připomněli, že do měsíce se musí sejít nově zvolená Sněmovna. "Mějte do jejího zasedání připravené a dohodnuté složení vlády. Nečekejte na pověření. Domluvte se, kdo bude premiérem a kdo předsedou sněmovny," uvedli. Lidem pak vzkázali, že mají míst realistická očekávání a zůstat aktivní.

Spolek bude od nově vzniklé vlády žádat plnění požadavků, které byly na protestech formulovány. "Musí se posílit demokratické pojistky, zejména se to týká zákona o státním zastupitelství a nového zákona o volbě do mediálních rad," popsal. Dalšími tématy je podle něj také vyvážení moci prezidenta nebo zpřísnění zákona o střetu zájmů. Úkolem nové vlády bude podle spolku také vyšetřit vládní kauzy a zajistit peníze z neoprávněně získaných dotací Agrofertu.

"Zároveň naše role bude i nastavovat zrcadlo těm novým ministrům a nové vládě, protože každý politik je v pokušení moci a potřebuje aktivní občany, kteří mu budou nastavovat zrcadlo. To bude velký úkol pro nás," uvedl. Za pozitivní trend považuje také zásadní roli kroužkování při obsazení mandátů, zejména u Pirátů a STAN. "Nabádali jsme lidi, aby kroužkovali, pokud třeba nesouhlasí s některými kandidáty koalice," uvedl.

Podle něj všechno, co se v občanské společnosti stalo od vzniku Milionu chvilek před čtyřmi lety, mělo obrovský smysl. Podařilo se třeba ubránit nezávislost České televize nebo zabránit prosazení nového zákona o státním zastupitelství, který navrhovala ministryně Marie Benešová (za ANO). "Kdyby to nedopadlo dobře, bude naším velkým úkolem udržet občany, aby nerezignovali, aby se nezlomili," řekl ještě před sečtením výsledků.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Od té doby pořádal protesty a demonstrace, v nichž upozorňoval na kauzy spojené především s premiérem Babišem. Podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby.

Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. V březnu zástupci spolku namalovali na pražském Staroměstském náměstí kříže připomínající oběti covidu. Na konci září pak oblepili objekty ve 30 městech žlutou páskou podobnou té, kterou používají exekutoři, s nápisem "Zabaveno ANOfertem".