Milion chvilek: Pokud Zeman jmenuje Babiše, když nevyhraje, bude čas na akci

Praha - Pokud prezident Miloš Zeman pověří Andreje Babiše (ANO) sestavením vlády, i když demokratické strany získají ve Sněmovně většinu, bude podle představitelů Milionu chvilek čas k nějaké akci. V rozhovoru s ČTK to řekl před sečtením výsledků voleb předseda spolku Benjamin Roll. Zatím neví, jestli půjde o demonstrace. Milion chvilek na svých shromážděních v posledních čtyřech letech vyzýval strany demokratické opozice ke spolupráci. Na pražské Letné jeho požadavky podpořilo kolem 250.000 lidí.

Podle Rolla byl tak jedním z nejsilnějším impulzů, díky nimž dvě demokratické koalice vznikly. "Byl to vliv těch protestů v roce 2019 a obrovské vlny, která se zhmotnila v požadavku, aby opozice začala více spolupracovat," řekl. Byly podle něj i další impulzy, třeba sponzorské dary, které byly určeny pro strany, které se pro volby spojí. "Ale poptávka zhmotněná na těch Letných hrála obrovskou, ne-li rozhodující roli," dodal.

Pokud by koalice Spolu a PirSTAN získaly společně 101 mandátů ve Sněmovně, žádal by od nich Milion chvilek plnění požadavků, které byly na protestech formulovány. "Musí se posílit demokratické pojistky, zejména se to týká zákona o státním zastupitelství a nového zákona o volbě do mediálních rad," popsal. Dalšími tématy je podle něj také vyvážení moci prezidenta nebo zpřísnění zákona o střetu zájmů.

"Zároveň naše role bude i nastavovat zrcadlo těm novým ministrům a nové vládě, protože každý politik je v pokušení moci a potřebuje aktivní občany, kteří mu budou nastavovat zrcadlo. To bude velký úkol pro nás," uvedl.

Podle něj všechno, co se v občanské společnosti stalo od vzniku Milionu chvilek před čtyřmi lety, mělo obrovský smysl. Podařilo se třeba ubránit nezávislost České televize nebo zabránit prosazení nového zákona o státním zastupitelství, který navrhovala ministryně Marie Benešová (za ANO). "Když to nedopadne dobře, bude naším velkým úkolem udržet občany, aby nerezignovali, aby se nezlomili," řekl.

Pokud demokratické strany společně získají většinu, ale prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády Andreje Babiše (ANO), tak bude podle Rolla důvod k nějaké akci. "Myslím si, že je to jeden z momentů, kdy má veřejnost nějakým způsobem reagovat. Ještě nevím, jakým způsobem, jestli to bude klasická demonstrace, ale měla by se ozvat a zastat se voleb," dodal.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Od té doby pořádal protesty a demonstrace, v nichž upozorňoval na kauzy spojené především s premiérem Babišem. Podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby.

Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. V březnu zástupci spolku namalovali na pražském Staroměstském náměstí kříže připomínající oběti covidu. Na konci září pak oblepili objekty ve 30 městech žlutou páskou podobnou té, kterou používají exekutoři, s nápisem "Zabaveno ANOfertem".