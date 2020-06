Milion chvilek podá žalobu kvůli omezení účasti na demonstracích

Praha - Spolek Milion chvilek podá správní žalobu kvůli omezení počtu účastníků hromadných akcí, týkajícímu se i plánované úterní demonstrace spolku. Milion chvilek to uvedl na twitteru. Účast na demonstraci oznámilo asi 5000 lidí, stát ale zatím kvůli šíření koronaviru povoluje jen akce s počtem účastníků do 300 a od 8. června akce do 500 účastníků. Serveru Seznam Zprávy sdělil Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra, že omezení se týká i demonstrací. Vnitro přitom ještě koncem dubna uvádělo, že účast na podobných akcích může být větší při dodržení odstupů mezi jednotlivými skupinami účastníků.

"Vláda nám všem bere ústavní právo. Zatímco tisíce lidí plní hobbymarkety, hradní nádvoří či zoo, na náměstí se nesmí sejít více než 500 lidí - i když dodrží bezpečnostní opatření," sdělil Milion chvilek na twitteru. "Podle výkladu oslovených ústavních právníků je však takové omezení shromažďovacího práva protiústavní. Proto jsme se rozhodli bránit se demokratickými prostředky a podat správní žalobu, aby o této věci rozhodl soud," doplnil spolek. Dál počítá s konáním demonstrace v úterý 9. června. V pátek spolek zveřejní, jak bude protest vypadat.

Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření z 19. května zakázalo kvůli koronaviru akce s počtem účastníků nad 300. Podle serveru Seznam Zprávy vnitro potvrdilo, že zákaz platí i pro demonstrace. "V současné době skutečně platí omezení všech hromadných akcí s počtem 300 osob a toto omezení se vztahuje také na shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím," řekl serveru Rözler z ministerstva vnitra. Od 8. června se zákaz zmírní, povoleny budou akce do 500 účastníků.

Ještě koncem dubna, kdy se lidé kvůli koronaviru směli na veřejně dostupných místech pohybovat ve skupinkách nejvýše po deseti, ale vnitro na svém webu uvádělo, že větší shromáždění jsou možná. Ministerstvo tehdy sdělilo, že v situaci, kdy jsou povolovány činnosti - třeba prodej v obchodech - zahrnující shlukování lidí, by byly jakékoli další zásahy do svobody shromažďování ústavně nepřijatelné.

"Za současné právní úpravy a účinnosti krizového opatření vlády je tedy možné konat veřejná shromáždění podle shromažďovacího zákona bez toho, aniž by byl jakkoli omezován počet účastníků takového shromáždění, ovšem za dodržení dalších podmínek," uvádělo v dubnu vnitro. Takovými podmínkami bylo podle vnitra třeba dodržování rozestupu mezi účastníky. Za těchto podmínek se tak uskutečnil 29. dubna protest Milionu chvilek v Praze proti postupům vlády v koronavirové krizi. Do akce se tehdy zapojily nejméně stovky lidí, podle organizátorů až několik tisíc lidí.

Květnové opatření ministerstva zdravotnictví omezující počet účastníků hromadných akcí ale podle vnitra situaci změnilo, píšou Seznam Zprávy. "Sám zákon takové omezení z důvodu ochrany zdraví umožňuje," sdělil serveru Rözler z ministerstva vnitra.