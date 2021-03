Milion chvilek donesl Babišovi kvůli pandemii kritický dopis

Praha - Zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii předali dnes na úřad vlády otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi. Vytýkají mu v něm jeho přístup ke zvládání pandemie. Dopis podepsalo podle spolku asi 20.000 lidí. Babišovi ho chtěli předat osobně, premiér se ale podle zástupců úřadu vlády účastnil videokonferenčního summitu EU.

Otevřený dopis předsedy Benjamina Rolla spolek zveřejnil na svém webu, kde ho také lidé mohou podepsat. Babišovi v něm píše, že ví o tlaku, kterému v těchto dnech čelí. "Ale ani empatie nedokáže zastřít mé rozhořčení, vztek a obavy. Už rok sleduji jedno vaše selhání za druhým. Vaši ignoraci odborníků a aroganci. Sleduji, jak centralizujete moc do svých rukou, obviňujete všechny okolo a přehlížíte životy občanů České republiky," uvedl.

Za pandemii jako takovou podle něj Babiš nemůže, má ale odpovědnost za "naprosto nekoncepční postup při řešení současné situace". Premiér podle Rolla upřednostňuje svůj marketingový obraz, upevňování moci a ekonomický zisk svých firem a kamarádů před úctou k lidské důstojnosti. Přičítá mu odpovědnost za tisíce zbytečně zmařených životů.

Babiš se podle něj před rokem přihlásil k politické odpovědnosti, a měl by ji proto ze svých kroků vyvodit. Vyzval ho, aby nechal řízení na schopných manažerech a kompetentních odbornících. "To je to jediné, čím této zemi můžete prospět. A přichystejte se na odchod do politického důchodu, který vás nejpozději za půl roku u voleb čeká," dodal.

Zástupci spolku chtěli, aby Babiš dopis na úřadu vlády převzal osobně. Podle mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského se premiér od 13:00 účastní dvoudenního videokonferenčního summitu EU.

Dobrovolníci z Milionu chvilek tento týden se souhlasem magistrátu i policie namalovali pomocí křídového spreje na dlažbu pražského Staroměstského náměstí tisíce malých křížů, které symbolizují více než 25.000 obětí pandemie koronaviru v Česku. Z místa se spontánně stalo pietní místo, lidé začali ke křížům připisovat jména blízkých, kteří na covid-19 zemřeli, pokládají u nich také květiny nebo zapalují svíčky.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Pořádá protesty a demonstrace, v nichž upozorňuje na kauzy spojené především s Babišem. Podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.