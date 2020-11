Milion chvilek bude on-line protestovat proti současnému dění

Praha - Spolek Milion chvilek dnes v podvečer pořádá on-line demonstraci, která má upozornit na kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle organizátorů česká společnost navíc čelí nejen politické krizi, ale i epidemické a musí se semknout. Program bude přenášen z pražského Lucerna Music Baru na facebooku a youtube. Vysílání bude prokládáno výstupy hostů, promluví mimo jiné zástupci opozice. Do programu se mohou zapojit i diváci, kteří budou psát komentáře pod streamovaným videem nebo posílat vzkazy přes sms bránu.

Demonstrace bude podle organizátorů rozdělena do tří tematických bloků. V prvním spolek okomentuje současné problémy, které Česko trápí. Druhá část bude věnována výročí sametové revoluce a v posledním bloku řečníci shrnou, co může česká společnost udělat pro to, aby překonala politickou krizi. V této části vystoupí i zástupci opozičních stran. Účast podle předsedy spolku Benjamina Rolla potvrdili například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, senátorka z ODS Miroslava Němcová a senátor Tomáš Czernin z TOP 09.

Spolek na demonstraci zároveň zahájí spuštěním odpočtu do sněmovních voleb "rok změny". V následujících měsících před volbami chystá řadu mobilizačních akcí a projektů, jejichž cílem je podpořit úspěch opozičních sil. Podle představitelů spolku totiž stále trvá problém možného Babišova střetu zájmů, poukazují i na nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jehož pasáž o svěřenských fondech by mohla podle části opozice nahrávat Babišovi.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.