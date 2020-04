Miliardáři s bunkry se připravují na nejhorší, píše Forbes

New York - Jsou mezi nimi nejslavnější jména na světě - od technologických miliardářů a celebrit, až po lékaře a právníky a bezpočet titánů obchodního světa. Všichni ale mají jedno společné - neskutečné podzemní bunkry vybavené luxusním zařízením včetně plaveckých bazénů, bowlingových heren či střelnic, napsal zpravodajský server Forbes. Vzhledem k nynější světové krizi kvůli šíření koronaviru přešli majitelé bunkrů do nejvyšší pohotovosti a připravují své rodiny nejméně na šest měsíců pod zemí. Neobávají se jaderné války či zásahu asteroidem, ale v první řadě občanských nepokojů.

Během posledních pěti let tito majitelé bunkrů budovali své luxusní úkryty s jediným cílem - ochránit své rodiny. Někteří mají bezpečné místnosti s únikovými průchody tunelem do bunkru, zatímco další si nechali podzemní skrýše zbudovat na rozsáhlých pozemcích stranou od hlavního domu.

Texaská společnost Rising S Bunkers, která patří mezi hlavní hráče v tomto odvětví, zažívá zlaté časy. Podle jejího představitele Garyho Lynche teď dostávají o 2000 procent více dotazů od potenciálních kupců.

"Bohužel poptávka po podzemních bunkrech opět stoupla," řekl Lynch. "Specializujeme se na tento typ produktů. Ano, mnohem radši bych stavěl něco jiného, ale protože naše firma věří, že jsou bunkry potřeba, nebudeme stavět nic jiného, dokud pro ně bude existovat trh. Nejžádanější jsou naše tři modely SilverLeaf s rozměry tři krát 15 metrů. Na ty člověk nemusí být milionář, aby si je mohl dovolit," dodal.

Mezi movitější klienty firmy Rising S Bunkers patří i pětačtyřicetiletý Terry, který si nepřál zveřejnit své celé jméno. Terry má tři děti a žije v luxusní nemovitosti v Ohiu. Podzemní bunkr má už tři roky a teď nervózně odpočítává hodiny do chvíle, kdy bude mít pocit, že je pro něj a rodinu nutné, aby se do něj uchýlili.

Jeho bunkr s plochou 140 čtverečních metrů neleží pod domem, ale nedaleko na jeho pozemku. Únikovým průlezem se rychle dostanou do nákladných tří ložnic se dvěma koupelnami, které jsou větší než řada běžných domů.

"Když jsem se rozhodl nechat si postavit bunkr, nikdy jsem si nedělal starosti s jadernou válkou," řekl Terry. "Mnohem větší starosti mi dělaly občanské nepokoje a nyní vidím potenciál pro to, čeho jsem se vždycky bál. Je to docela něco jiného, když se lidi perou o jídlo a toaletní papír. Nemyslím si, že koronavirus zničí svět. Podle mě ho zničí to, co vypukne potom," řekl.

V bunkru mohou přežít až šest měsíců. "Máme tři děti, a tak jsem chtěl, aby měly vlastní pokoj, a taky ložnici navíc pro moje rodiče. Krom dvou velkých ložnic a dětského pokoje tu máme veliký obývací pokoj, kancelář, skladiště, kuchyni a zbrojnici," dodal. "Bunkr je napojený na solární energii pro případ, že by spadla hlavní síť. Máme tam natažený podzemní internetový kabel a také zbraně - ale ty jsou až poslední možnost."

Firma Rising S Bunkers nabízí širokou škálu bunkrů pro kupce s různými finančními možnostmi - od necelých 40.000 dolarů (zhruba milion Kč), až do řádově milionů dolarů. Na špici je model Aristokrat za 8,35 milionu dolarů. Do jeho prostor se pohodlně vejde 50 lidí a mezi jeho příslušenství patří herna, sauna, posilovna, domácí kino, bowlingová dráha, střelnice a plavecký bazén.

Krom toho si může kupec zvolit zakázkové koberce a podlahy, zakázkovou kuchyni, garáž pro zvolený počet vozů, skleník a velká skladiště. Tyto jednotky jsou plně vybavené vodovodním a odpadním systémem a napojené na dvojí zdroj energie, takže jejich obyvatelé přežijí i bez hlavní rozvodné sítě.