Miliardář Křetínský se stal spoluvlastníkem fotbalového West Hamu

Londýn - Miliardář a majitel fotbalové Sparty Praha Daniel Křetínský se stal spoluvlastníkem West Hamu United. V londýnském klubu odkoupil se společností 1890s holdings 27 procent akcií. Informoval o tom mluvčí Energetického a průmyslového holdingu, v němž je Křetínský předsedou představenstva, i zástupci tradičního účastníka Premier League.

"Jsem potěšen, že tato významná akvizice byla úspěšně dokončena. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek si velmi vážím výjimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně jako jeho věrné a nadšené fanouškovské základny a také velmi inspirativní role, kterou klub hraje v mnoha sociálních programech a iniciativách. Rozvoj a růst klubu v posledních letech je všem jasně patrný a jsem rád, že jsem dostal možnost se podílet na úspěšné budoucnosti tohoto klubu,“ uvedl Křetínský v tiskové zprávě.

Chystaný příchod českého miliardáře do West Hamu avizovala britská média od konce října. Spekulace zesílily poté, co šéf Sparty navštívil v neděli ligové utkání s Liverpoolem (3:2). Součástí dohody je, že se Křetínský a jeho obchodní partner Pavel Horský stanou také členy představenstva WH Holdings Ltd.

Investovanou částku londýnský klub nezveřejnil. Některá britská média uvádějí 150 milionů liber (4,4 miliardy korun), jiná 180 až 190 milionů liber (5,3 - 5,6 miliardy korun).

"Poté, co jsem nedávno navštívil London Stadium a sledoval tým Davida Moyese, vím, že je skvělé stát se součástí rodiny West Ham United. Cítím se poctěn tím, že mám nyní možnost pomoci všem, kteří zde působí a navázat na hrdé tradice tohoto velkého klubu," uvedl Křetínský.

West Ham, v němž působí i čeští fotbalisté Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, je aktuálně třetí v tabulce anglické ligy. Úspěšně si vede i v Evropské lize.

"Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," uvedl Křetínský.

Zástupci anglického klubu jeho vstup vítají. "Vždy se snažíme o další pokrok a Danielovo zapojení přináší investice, které posilují pozici klubu a následně pomohou v rozvoji klíčových oblastí, na které se klub zaměřuje. Danielův silný obchodní talent i fotbalové zkušenosti budou pro klub velkým přínosem. Velmi se těšíme na spolupráci s ním a Pavlem (Horským)," uvedla místopředsedkyně představenstva Karren Bradyová.

Společnost 1890s holdings kontroluje Křetínský nepřímo díky vlastnictví 50 procent plus jedné akcie), 44 procent a jednu akcii má Patrik Tkáč prostřednictvím holdingové společnosti J&T Capital Partners. Zbylých šest procent drží manažeři, kteří dlouhodobě spolupracují s Křetínským v energetice.

Vlastníkem zahraničního sportovního týmu je z českých miliardářů i Zdeněk Bakala, kterému patří většinový podíl v hokejovém klubu v Lausanne a belgická cyklistická stáj Deceuninck–Quick-Step.