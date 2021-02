Miliardář koupil cestu do kosmu pro sebe a další tři lidi

Washington - Let do kosmu pro sebe a tři další vesmírné turisty zaplatil u soukromé společnosti SpaceX americký miliardář Jared Isaacman. Mělo by se jednat o první cestu do vesmíru, kdy na palubě nebude žádný profesionální kosmonaut. Mise, při níž se posádka vydá na oběžnou dráhu kolem Země, je plánována na letošní říjen, informovala agentura AP.

Isaacman v pondělí uvedl, že kromě splnění svého snu chce výlet do kosmu využít pro dobrou věc. Jeho cílem je získat 200 milionů dolarů pro dětskou nemocnici St. Jude's Children's Research Hospital v Memphisu ve státě Tennessee, přičemž polovinu této částky zaplatí on sám.

Každý další člověk, který v únoru nemocnici daruje peníze, bude zařazen do losování o druhé místo v kosmické lodi Crew Dragon. Jako třetí cestující byla pro let vybrána zdravotnice ze zmíněné dětské nemocnice. Čtvrté místo pak připadne některému z podnikatelů, kteří využívají Isaacmanovu společnost Shift4 Payments, jež se zabývá zpracováním plateb. Podle agentury AFP je losování určeno pro Američany starší 18 let.

Velitelem posádky kosmické lodi, kterou z floridského Mysu Canaveral vynese nosná raketa Falcon 9, bude Isaacman sám. Lety jsou řízeny automaticky, v případě nouze ale může pilot přejít na ruční řízení. Zakladatel a šéf společnosti SpaceX Elon Musk uvedl, že let potrvá dva až čtyři dny.

"Opravdu bych chtěl, abychom žili ve světě, který tady bude za 50 nebo 100 let, kdy lidé naskočí do rakety jako Jetsonovi a kdy budou rodiny poskakovat po Měsíci se svými dětmi ve skafandrech," řekl agentuře AP Isaacman, který příští týden oslaví 38. narozeniny. "Také si myslím, že když budeme žít v takovém světě, bude se nám lépe dařit vítězit nad rakovinou u dětí," dodal.

Na kolik Isaacmana plánovaný let přijde, není známo. Miliardář pouze řekl, že jeho dar dětské nemocnici ve výši 100 milionů dolarů "daleko přesahuje náklady na misi".

Isaacman, který sobě prohlašuje, že se o vesmír zajímal již ve školce, v dospělosti podstoupil pilotní výcvik a v roce 2009 vytvořil rychlostní rekord při obletu kolem Země, napsala agentura AP. Později založil firmu Draken International, která provozuje největší soukromě vlastněnou letku bývalých vojenských letounů na světě.

Kromě výcviku určeného pro misi na palubě lodi SpaceX hodlá Isaacman vzít posádku na výpravu do hor, kde si chce připomenout svou dřívější zkušenost ze stanování v mrazivých zimních podmínkách. "Před startem se musíme všichni opravdu dobře poznat," vysvětlil podnikatel.