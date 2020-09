Miliardář Komárek koupil od Petrofu piana odmítnutá Čínou

Hradec Králové - Rodinná nadace miliardáře Karla Komárka koupila od Petrofu Hradec Králové piana a klavíry, které si zřejmě kvůli návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nepřevzal čínský odběratel. Nadace rozdá 11 nástrojů z čínské zakázky českým školám. V tiskové zprávě to oznámila Komárkova společnost KKCG. Zásilka nástrojů Petrof pro Čínu měla hodnotu 200.000 eur (5,3 milionu korun).

Podle prezidentky a majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na ČR a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. "Poprosil nás o pozastavení dodávky," řekla v pátek ČTK Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou.

"Že klavíry koupíme, jsme se rozhodli hned, jak jsme se o problému dozvěděli. S manželkou jsme se domluvili, že je naše nadace obratem věnuje českým školám. Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti," uvedl Komárek.

Ceralová Petrofová Komárkův krok ocenila a označila ho za velkorysý. "Jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol. Mne osobně nejvíc překvapila rychlost a rozhodnost Karla Komárka, s jakou k tomuto neplánovanému obchodu přistoupil," uvedla. Podle ní je dodávka k dispozici ve skladech v Hradci Králové a nic nebrání její distribuci.

Nadace KKFF vypíše v nejbližších dnech pro školy grantovou výzvu, na jejímž základě budou moci školy o klavíry a pianina žádat.

Firma Petrof, pro niž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, vyjádřila obavu, že zhoršení vztahů mezi ČR s Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6000 nástrojů.

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi ČR a Čínou.