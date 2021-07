Miliardář Bezos poletí do vesmíru s nejstarším a nejmladším astronautem

Washington - Firma Blue Origin se dnes zřejmě zařadí mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do vesmíru astronauty. Tři hodiny po poledni odstartuje její raketa New Shepard k hranici vesmíru poprvé s posádkou, jejímž členem bude i majitel společnosti Jeff Bezos. Let, který by měl trvat deset až dvanáct minut, bude významný i tím, že se ho společně zúčastní dosud nejstarší i nejmladší astronaut. Přímý přenos bude možné sledovat na webu společnosti.

Raketa má vzlétnout v 15:00 SELČ z kosmodromu společnosti Blue Origin v poušti na západě Texasu. Podle plánu se od ní po necelých třech minutách odpoutá modul s posádkou a sám vystoupá nad Kármánovu hranici ve výšce 100 kilometrů, která je obecně uznávanou hranicí mezi zemskou atmosférou a vesmírným prostorem.

Zatímco nosná raketa začne klesat zpět k zemi, čtveřice lidí v modulu si bude tři až čtyři minuty užívat stav beztíže. Raketa po svém přibližně sedmiminutovém letu přistane horizontálně v texaské poušti asi dvě míle od místa startu. Modul by pak měl na zem bezpečně dosednout o tři až pět minut později.

Spolu s Jeffem Bezosem poletí i jeho bratr Mark. V posádce je také 82letá průkopnice letectví Wally Funková, která se stane nejstarším člověkem, jenž zavítal do vesmíru. Dosavadním držitelem rekordu byl astronaut John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998 v 77 letech. Čtvrtým členem týmu je 18letý Oliver Daemen, který překoná rekord sovětského kosmonauta Germana Titova. Ten se v roce 1961 dostal do vesmíru jako druhý člověk po Juriji Gagarinovi v 25 letech.

Bezose v soutěži rodící se lukrativní vesmírné turistiky o devět dnů předstihl majitel konkurenční firmy Virgin Galactic Richard Branson. Ten se 11. července zúčastnil prvního - a úspěšného - letu firemního raketoplánu VSS Unity k hranici vesmíru s kompletní šestičlennou posádkou. Bezose to však nechalo klidným, neboť Branson podle něj do vesmíru nedoletěl. Unity totiž vystoupal jen nad 80 kilometrů a tuto výšku uznávají za hranici vesmíru "jen čtyři procenta světa", nechal se slyšet šéf Blue Origin.

Jak v případě VSS Unity, tak modulu vyneseného raketou New Shepard se každopádně jedná "jen" o takzvané suborbitální lety. To znamená, že nedosáhnou oběžné dráhy kolem Země.