Mílařku Mäki posunul nový český rekord do finále OH, postoupili i oštěpaři

Tokio - Kristiina Mäki je díky novému českému rekordu v olympijském finále běhu na 1500 metrů. Sedm měsíců po porodu vylepšila v Tokiu časem 4:01,23 rekord Ivany Walterové z roku 1986 o 61 setin sekundy. V kvalifikaci uspěli také oba čeští oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch. Oba předvedli své letošní maximum a zopakují si finále z Ria de Janeiro.

Devětadvacetiletá běžkyně s finskými kořeny Mäki si v pondělním olympijském rozběhu vylepšila osobní rekord na 4:04,55 a dnes zrychlila ještě o více než tři vteřiny. Do přímo postupující pětice se sice nevešla, doběhla sedmá, ale nový český rekord jí nakonec na olympijské finále stačil.

"Myslela jsem, že tam mám na zlepšení tak vteřinu, protože rozběh nebyl ideálně běžený, nějak souměrně. Ale že to bude takhle, jsem nemyslela. Že jsem finalistka, zní neuvěřitelně. Asi mi to dojde až v pátek," řekla Mäki.

Další mílařka Diana Mezuliáníková skončila v druhém semifinálovém běhu na osmém místě a do pátečního finále neprošla. Také ona si však vylepšila osobní rekord: doběhla v čase 4:03,70 a z výkonu v tokijském rozběhu ubrala 1,79 sekundy. "S tím osobákem jsem hrozně spokojená a nemám si co vyčítat. Pro mě byl 4:03 čas, který jsem si ani nevysnila," radovala se.

Nepostoupila ani čtvrtkařka Lada Vondrová, která byla v prvním semifinále poslední osmá za 51,62 sekundy. Ta na sebe byla naštvaná. "Věděla jsem, že můžu běžet dobře, a svázalo mě to. Prostě jsem sama sebe ošidila o dobrý výkon. Myslela jsem si, že budu mít síly, začala jsem strašně brzo zabírat a potom v konci prostě chyběly," litovala.

Keňská obhájkyně zlata z Ria Faith Kipyegonová se dostala pod 3:57 a ve finále se očekává její velký souboj s vítězkou druhého semifinále Nizozemkou Sifan Hassanovou. Ta si v Tokiu naplánovala tři zlaté medaile, první už získala v běhu 5000 metrů.

Vadlejch posledním pokusem hodil 84,93 metru, což byl čtvrtý nejlepší výkon v kvalifikaci. Veselý sice limit nesplnil, ale 83,04 metru ho zařadilo na osmé místo. Napravili tak úterní selhání českých vrhačů, kdy v kvalifikaci vypadly všechny tři oštěpařky Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová a neuspěl ani koulař Tomáš Staněk.

Vadlejch, který má ve sbírce stříbro z mistrovství světa z roku 2017, poslal oštěp dvakrát pod hranici 80 metrů a byl na pokraji vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel dokonale. Hodil o víc než dva a půl metru dál než na Zlaté tretře.

Přitom nic velkého neměnil. "Udělal jsem skoro to samé, jenom o trošičku líp. Opravdu k tomu nejde říct nic. Nastavení těla, hlavy bylo úplně stejné jako první dva hody, ale chyběl nějaký milimetr, malé počkání levé ruky. Jsou to opravdu milimetry, mikrometry a udělá to v tomhle případě šest metrů," řekl.

Veselý bude ve finále už počtvrté. Probojoval se tam už při premiéře v Pekingu v roce 2008 a o čtyři roky později získal v Londýně bronz, který mu ale byl přidělen až dodatečně po diskvalifikaci původně stříbrného Ukrajince Oleksandra Pjatnycji za doping.

V Tokiu se Veselému dařilo už v tréninku. "Určitě vám to dá klid, když víte, že máte něco v kapse a můžete to vytáhnout," pochvaloval si. Věřil v postup. "Jsem spokojený. Hlavně ta kvalifikace, to vždycky člověk nikdy neví, co se uděje. A vyšlo to," řekl.

Až třetím pokusem si finále zajistil největší favorit Němec Johannes Vetter, suverén dvou posledních sezon, který jako jediný hází pravidelně přes 90 metrů. První dva hody se mu vůbec nepovedly, při třetím ale poslal oštěp do vzdálenosti 85,64. Nejdál hodil Ind Níradž Čopra - 86,65 m.

Veselý s Vadlejchem obsadili před pěti lety v Riu de Janeiro sedmé a osmé místo, ale několik jejich tehdejších přemožitelů v sobotu ve finále nebude. Mezi vyřazenými jsou stříbrný Keňan Yulius Yego i bronzový Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga. Vypadl i poslední mistr světa Anderson Peters z Grenady.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

110 m př. - semifinále (vítr -0,1 m/s): 1. Holloway (USA) 13,13.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 86,65, ...4. Vadlejch 84,93, 8. Veselý (oba ČR) 83,04 - postoupili do finále.

Ženy:

400 m - semifinále: 1. McPhersonová (Jam.) 49,34, ...23. Vondrová (ČR) 51,62 - nepostoupila do finále.

1500 m - semifinále: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:56,80, ...9. Mäki 4:01,23 - český rekord, postoupila do finále, 17. Mezuliáníková (obě ČR) 4:03,70 - nepostoupila.