Glasgow - Mílařka Simona Vrzalová po boji v rozběhu vyhlíží své první finále velké halové soutěže. Nebere moc ohled na tabulky, které ji řadí na třetí místo za domácí Lauru Muirovou a Polku Sofii Ennaouiovou. Jedna velká soupeřka jí na halovém mistrovství Evropy ubyla. Původně přihlášená Němka Konstanze Klosterhalfenová se nakonec rozhodla startovat jen na 3000 metrů.

Vrzalová i její trenér Augustin Šulc očekávali, že se Klosterhalfenová odhlásí. "Má silnější trojku. A vím, že měla nějaké zranění," řekla novopečená česká rekordmanka. Klosterhalfenová při míli v New Yorku měla na patnáctistovce mezičas 4:02,70, což bylo o více než tři sekundy rychlejší než rekordní výkon Vrzalové z Ostravy. Česká reprezentantka proto přivítala, že se s Klosterhalfenovou neutká. "Určitě jsem o jednu pozici výš, protože ji bych určitě nedala," poznamenala.

Má jasnou představu, jak by se nedělní finále v Glasgow mělo odvíjet. "Jak znám Muirovou, poběží to samé co (na mistrovství Evropy) v Berlíně. První kolo, tady dvě kola pomalu a poslední kilák půjde za 2:35, což žádná z nás nezvládne. Můj úkol bude zachytit nástup a uvidíme, jak dlouho to vydržím," řekla. Vedle Muirové favorizuje svou přemožitelkou z Ostravy Ennaouiovou, vicemistryni Evropy z loňského ME pod širým nebem. "A pak uvidíme," doplnila.

Loni na ME skončila Vrzalová pátá. Papírově by měla patřit ke kandidátkám na medaili, ale sama je opatrná. "Chtěla bych se umístit na nějakém hezkém místě. Když budu osmá, tak to bude super," řekla. Na tabulky nebere ohled. "Holky znám a běhají velmi dobře. Vím, že dokážou běžet líp, než mají čas. Jsem nohama na zemi, vím, že třetí místo v tabulkách nic neznamená."

V rozběhu se nadřela. Většinu závodu odtáhla. "Chvilku jsem byla druhá třetí, první dvě kola. Ale to mě nebavilo. Furt jsem dostávala loktíky, to se mi nelíbí. Tak jsem si řekla, tak co, když jsem přiletěla, tak poběžím. Naštěstí to vyšlo," oddechla si. V závěru musela odrážet nápor soupeřek. "Sama jsem nemohla. Musela jsem jít na krev, ani trošku jsem si neodpočinula."

Do finále patnáctistovky postoupila Vrzalová jako jediná Češka, Kristiina Mäki i Diana Mezuliáníková vypadly. O medaile se poběží v neděli ve 21:12.