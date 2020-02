Mílařka Vrzalová se doma ukázala, ale měla síly jen na 1400 metrů

Ostrava - Mílařka Simona Vrzalová se na domácí půdě znovu ukázala, ale zatímco loni při Czech Indoor Gala v Ostravě časem 4:05,73 překonala letitý český rekord na 1500 metrů, tentokrát jí v závěru došly síly a doběhla sedmá za 4:13,19. Po loňských vleklých problémech s patní ostruhou se teprve postupně dostává do formy.

Šestá žena loňského halového mistrovství Evropy v Glasgow v létě vůbec nevyběhla a teprve v listopadu se bolesti zbavila. Do dnešního závodu v Ostravě vypálila odvážně, když se odpoutala od evropských konkurentek a stíhala vedoucí dvojici Etiopanek. "Zkusila jsem to. Věděla jsem, že na to úplně nemám, ale jsem doma, nikam jsem nemusela cestovat, tak jsem si řekla, že to zkusím," konstatovala.

Před hlavní skupinou měla výrazný náskok, ale ten se v posledním kole rozplynul. "Už na čtvrtce jsem cítila, že mám dost, ale pořád jsem dokázala držet tempo. Ale poslední stovku už jsem tuhla jak prase," popisovala momenty, kdy se propadla i za české rivalky Dianu Mezuliáníkovou a Kristiinu Mäki. "Hodně to bolelo. Běžíte úplně zpomaleně, děláte, co můžete a nejde to. Ale vím, že jsem do toho dala úplně všechno. Nechala tam všechno, takže nemůžu být na sebe naštvaná," uznala.

Ze závodu měla lepší pocit než z prvních dvou startů po zranění. "Dneska už to vypadalo, 1400 metrů dobrých. Je třeba trošku potrénovat, bude to dobré. Hlavně, že noha drží," pochvalovala si.

O své zdraví ale musí dbát víc než dřív. "Protahuju, masíruju. Po každém těžkém tréninku si dávám teplou a studenou vodu do misek. Cvičím na kyčle a na plochou nohu," líčila.

Věří, že do domácího šampionátu se její forma zlepší. O české tituly se bude v Ostravě bojovat 22. a 23. února.