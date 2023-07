Mílařka Mäki se podílel na olympijské kolekci pro Paříž, líbí se jí sukně

Atletka Kristiina Mäki vystoupila na tiskové konferenci Rok do olympijských her v Paříži 2024 pořádanou ČOV, 21. července 2023, Praha.

Atletka Kristiina Mäki vystoupila na tiskové konferenci Rok do olympijských her v Paříži 2024 pořádanou ČOV, 21. července 2023, Praha. ČTK/Svoboda Jaroslav

Praha - Finalistka olympijských her v Tokiu Kristiina Mäki se podílela na vývoji olympijské kolekce české výpravy pro hry v Paříži. Jednatřicetiletá mílařka by se ráda znovu pod pěti kruhy objevila a těší ji, že ženy budou mít k dispozici i sukni. Řekla to na dnešní tiskové konferenci.

Byl to jeden z mála detailů, který mohla o připravovaném oblečení prozradit. "Je tam pro ženy sukně, což mi přijde jako fajn prvek. Jak jsme furt v kalhotách a sportujeme, tak je fajn mít na volný čas něco dámského," uvedla Mäki. Přípravy olympijské kolekce finišují. Český olympijský výbor se ji chystá představit později.

Pokud by se Mäki na olympijské hry kvalifikovala, stejně jako v Tokiu by ji čekala kartonová postel. "Spalo se mi na ní dobře. Měli jsme super matrace, takže papírová postel nebyla znát," připomněla, že ČOV pro všechny české sportovce připravuje na OH matrace na míru.

Toho využil i kajakář Jiří Prskavec, jenž v Tokiu získal zlato ve vodním slalomu. "Vzhledem k tomu, že máme takhle velkou matraci, tak i kdybychom ji měli na zemi, bylo by to jedno. Mně se spí vždycky v pohodě. Teda kromě doby 48 hodin před závodem, to by se mi nespalo dobře na ničem," řekl.

Olympijskou trať v Paříži už několikrát navštívil. Ocenil, že na rozdíl od Tokia byla od začátku použitelná. Teď tam organizátoři provedli drobné úpravy, když vybetonovali start a posunuli ho o něco níže. "Rozložili tím spád na kratší úsek a mělo by to být o trošku těžší. Francouzi, kteří tam trénují, říkali, že ta změna není tak velká a jen ten začátek se ztížil," popisoval vítěz nedávných Evropských her, kde zajistil Česku účastnické místo pro Paříž.

Bude se o něj muset utkat s domácí konkurencí v čele s úřadujícím mistrem světa Vítem Přindišem. Třetí olympiáda za sebou Prskavce láká. I proto, že na rozdíl od dalekého Ria a velmi uzavřeného Tokia by u toho mohli být jeho blízcí. Navíc je vodní slalom ve Francii populárnější než v Brazílii a Japonsku, takže lze očekávat zaplněné tribuny.

Lákavé je pro Prskavce také slavnostní zahájení, které bude poprvé v centru města. Výpravy místo tradičního defilé na stadionu pojedou loděmi po Seině. "Uvidíme, jaký bude program. Kdybych tam měl víc dní do závodu, tak bych se chtěl zúčastnit. Ani nemusím zabírat místo, já to klidně odpádluju za tou lodí," pousmál se.