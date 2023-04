Mílařka Mäki na prahu atletické sezony pomýšlí na limity na MS i OH

Praha - Mílařka Kristiina Mäki před začátkem venkovní atletické sezony pomýšlí na limity pro letošní mistrovství světa v Budapešti i pro olympijské hry 2024 v Paříži. Na rozdíl od partnera Filipa Sasínka, který se nově připravuje pod vedením Jakuba Holuši, o změně trenéra neuvažuje. V hale neměla kvůli trenérově rodinné situaci optimální podporu, ale to už se vyřešilo.

Jistotu startu na letošním MS by Mäki dal čas 4:03,50 a lepší, k přímému postupu na OH do Paříže potřebuje patnáctistovku zaběhnout ještě o sekundu rychleji. "V minulé sezoně jsem se utvrdila v tom, že kolem těch 4:04 jsem schopná běhat, tak by to mohlo ustřelit. Na začátku každé sezony jde člověk prakticky od nuly, ale tréninky napovídají, že by to mohlo být dobré. Vždycky mi trvá, než se rozzávodím, takže to bude spíš ve druhé půlce sezony. Určitě na to cílíme," řekla běžkyně, která je časem 4:01,23 ze semifinále OH v Tokiu českou rekordmankou na 1500 metrů.

Na setkání s novináři dorazila po návratu ze soustředění v italském Melagu, kde s ní byl i trenér Pavel Tunka. To byl velký rozdíl oproti přípravě v halové sezoně, která se šesté ženě loňského ME pod širým nebem tolik nevydařila. "Mému trenérovi je 76 let a má ještě mámu, které je 93. Měla nějaké zdravotní problémy, musel se jezdit o ni starat asi dvě hodiny od Prahy, takže mě viděl dohromady za halovou sezonu málokrát a nebyl s tím vůbec spokojený. Teď byl se mnou v Melagu a taky viděl, že je to rozdíl, když mě vidí na soustředění. Když mě vidí, tak mi naloží víc tréninků, než když mě nevidí. Naštěstí už je o maminku postaráno, takže tam nebude muset jezdit a bude moct být se mnou na tréninku," vyprávěla Mäki.

Právě nedostatek osobního kontaktu s trenérem byl hlavním důvodem, proč její partner Sasínek odešel od Antonína Slezáka do Holušovy skupiny. Mäki trenérskou změnu neplánuje. "Trenér mi každý rok říká, že je moc starý. Ale mě přijde furt, že oči má v pořádku, takže neuvažuju o změně. Sedí mi to s ním," poznamenala.

Soustředění absolvovala s mládežnickou reprezentací. Měla s sebou dvouletého syna Kaapa, o kterého se v pauzách mezi tréninky musela postarat sama, protože Sasínek trénoval v Jihoafrické republice. "Byl to záhul. Pomáhala mi fyzioterapeutka Verča, že ho hlídala během tréninků. Na mě byly mezičasy mezi tréninky, bylo docela náročné," řekla.

Skloubení mateřství s vrcholovým sportem jí ale vyhovuje. Už nemá během dne prostoje, kdy by neměla co dělat. "Před dítětem mi hrozně vadilo plýtvat časem zbytečně, mám to od mládí. Když jsem jela dlouho tramvají, tak mi vadilo, že trávím čas v tramvaji. Teď mi přijde, že ten čas zrecykluji tím správným směrem," ocenila jednatřicetiletá běžkyně.

Se zraněními se ani po třicítce nepotýká. "Pořád jsem dobrá. Občas jsem slyšela od těch mladých, jak jsou unavení a co je všechno bolí. Já takové problémy nemám. Jasně že mě někdy něco bolí, ale myslím si, že je to o nastavení v hlavě," doplnila.

Na dráze se představí poprvé 14. května při prvním kole extraligy družstev. Pak ji čeká mítink Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově a druhé kolo extraligy. Další plán bude připravovat postupně.