Mílařka Mäki má kvůli soustředění už nakoupené vánoční dárky

Praha - Mimořádně brzy se musela pustit do příprav vánočních dárků mílařka Kristiina Mäki, protože už za dva týdny odlétá na soustřední do Jihoafrické republiky a vrátí se čtyři dny před Vánoci. Dnešní slavnostní vyhlášení ankety Atlet roku, v níž jako nejlepší žena obsadila čtvrtou příčku, brala jako příjemné povyražení od obvyklých mateřských povinností.

Příběh české běžkyně s finskými kořeny, která se sedm měsíců po porodu dostala do olympijského finále na 1500 metrů, při hrách v Tokiu zaujal sportovní fanoušky. "Nevěřila bych tomu. Můj hlavní cíl byl se na olympijské hry nominovat a pak už jsem dál neřešila, co se stane v Tokiu," vzpomínala na začátku večera, který trávila s partnerem Filipem Sasínkem a jeho i svými rodiči. Malého Kaapa hlídal její bratr. "Je to pěkné, je to rozdíl od těch jiných večerů, kdy koupeme, krmíme a jdeme spát. Takže to je hezké povyražení," pochvalovala si v červených společenských šatech.

Zároveň je ale už pátý týden v přípravě na novou sezonu. Ze soustředění na Šumavě musela odjet předčasně, protože její syn skončil v nemocnici. "Dostal nějakou bakterii. Hned jsem jela za ním. Myslím si ale, že si to vybral v pravou dobu, že to bylo jen přípravné soustředění, takže se nic nestalo," uvedla.

Kaapo se už staví u gauče a přešlapuje. "To mi značí, že se snaží stát sám. Vždycky to ale skončí pádem. Myslím si ale, že na dalším soustředění v Jihoafrické republice už bude chodit," vyprávěla Mäki. Do afrického tepla se chystá za dva týdny a bude tam až skoro do Vánoc. Musela tomu přizpůsobit přípravy. "Většinu dárků už nakoupenou mám. Nechtěla jsem tím stresovat lidi, ale už je mám hotové," usmívala se.