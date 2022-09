Milanović: Politika EU vůči Ukrajině je hloupá a není v zájmu Chorvatska

Ilustrační foto - Kandidát na chorvatského prezidenta Zoran Milanović zdraví 22. prosince 2019 své příznivce v Záhřebu poté, co postoupil do druhého kola voleb.

Ilustrační foto - Kandidát na chorvatského prezidenta Zoran Milanović zdraví 22. prosince 2019 své příznivce v Záhřebu poté, co postoupil do druhého kola voleb. ČTK/AP/Darko Bandic

Záhřeb - Politika Evropské unie vůči Ukrajině je hloupá a není v zájmu Chorvatska, s růstem cen energií bude každá členská země bojovat sama za sebe. Podle agentury HINA to uvedl chorvatský prezident Zoran Milanović.

"Tato hloupá politika EU není v zájmu Chorvatska od prvního dne," řekl ve čtvrtek Milanović. "Necháváme se tlačit těmi, kdo jsou hlasitější než my, jdeme hlava nehlava do něčeho, nad čím nemáme kontrolu. Na konci se bude každý stát starat sám o sebe. Za to ručím," dodal.

Již před zahájením ruské invaze Milanović vyzýval Západ k dohodě s Ruskem a Ukrajinu označil za "rukojmí Spojených států a Británie" a "jednu z nezkorumpovanějších zemí světa". Učinil tak v rozporu s politikou vlády premiéra Andreje Plenkoviče, která Ukrajinu i společnou evropskou reakci na ruskou invazi podporuje.

Evropská komise má v polovině září představit plán na zastropování cen energií a další kroky k omezení rekordního zdražování plynu a elektřiny, které vyvolala válka na Ukrajině. V červenci členské státy odsouhlasily dohodu o solidaritě a jednotě, která má napříč evropským kontinentem pomoci zajistit dostatečné dodávky plynu pro nadcházející zimu.

Vlastní cestou k zajištění dostatku energií před topnou sezonou se vydalo Maďarsko, které si tento týden u ruské plynárenské společnosti Gazprom vyjednalo dodávky plynu nad rámec dlouhodobé smlouvy.