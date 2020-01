Milan Škoda opouští Slavii a míří do Genclerbirligi

Praha - Útočník Milan Škoda je na odchodu ze Slavie a má namířeno do Genclerbirligi. Českým médiím to potvrdil agent třiatřicetiletého fotbalisty Jiří Stejskal. Hráč by měl po zdravotní prohlídce podepsat s tureckým klubem rok a půl dlouhou smlouvu.

Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří klubu. Za celek z Edenu dal v nejvyšší soutěži 77 branek a je jeho nejlepším novodobým střelcem. S týmem získal dvakrát titul, ale v podzimní části aktuálního ročníku příliš nenastupoval. Proto stejně jako záložník Josef Hušbauer dostal Škoda, kterému v létě skončí smlouva, od Slavie svolení jednat o přestupu.

Kromě Slavie a Bohemians 1905 působil Škoda také v Mladé Boleslavi. Za českou reprezentaci odehrál celkem 19 zápasů a dal čtyři branky.

Ankarskému celku Genclerbirligi patří po 17 kolech turecké ligy třinácté místo s odstupem čtyř bodů od sestupového pásma.