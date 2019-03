Brno - Světoznámý spisovatel Milan Kundera, kterému 1. dubna bude 90 let, podle svého brněnského kolegy a přítele Milana Uhdeho narozeniny od mládí moc neslaví. Uhde mu proto blahopřát nebude, rád by jej ale někdy znovu navštívil v Paříži, kde Kundera od roku 1975 žije. Francie se stala jeho druhou vlastí, své poslední knihy psal ve francouzštině. Na dalším díle už Kundera podle Uhdeho nepracuje.

Ačkoli se Kundera do veřejného života v Česku nezapojuje a k dění ve vlasti se nevyjadřuje, nikdy ho události v rodném městě nepřestaly zajímat.

"On se samozřejmě zajímá, i jeho manželka, ale žijí v Paříži a jejich pohled je pochopitelně pařížský. My je neškolíme, protože to by bylo hloupé, ale musím říct, že jeho zájem nikdy neutuchl a některé situace ho dokonce zaujaly natolik, že mi zatelefonoval a ptal se mě, co to je, co si o tom myslím a tak dále," řekl Uhde zpravodajce ČTK.

Autor románů jako Nesmrtelnost, Žert nebo Nesnesitelná lehkost bytí má v rodné zemi skupinu přátel, se kterými udržuje kontakty. Dramatik, spisovatel a někdejší politik Uhde mezi ně patří. S Kunderou si pravidelně telefonují, osobně se viděli naposledy před dvěma lety. Tehdy Uhde i s manželkou vyrazil do Paříže, aby s Kunderovými strávili čtyři dny.

"To je lepší než všechno telefonování a dopisování," uvedl Uhde s tím, že v budoucnu plánují své přátele znovu navštívit. "Vyhrožovali jsme jim, že až si od nás odpočinou, přijedeme zase a zopakujeme to. Dobré věci se mají opakovat," dodal s úsměvem.

Na otázku, zda Kunderovi popřeje k významnému životnímu jubileu, ale Uhde zakroutil hlavou. "On byl od mládí toho názoru, že slavit narozeniny a blahopřát někomu k narozeninám je už vlastně takový úvod ke smutečnímu rozloučení s tím člověkem. Řekl mi to po jednom pokusu, který proběhl, tuším, k jeho třicetinám, takže já si to pamatuju a já mu neblahopřeju," řekl Uhde, který se prý z toho důvodu nechystá svému příteli před narozeninami ani zatelefonovat.

"Já bych mu sice neblahopřál, ale on by si to tak mohl vyložit," zasmál se dramatik. "Nechám narozeniny proběhnout a v půlce dubna zavolám," doplnil. Kundera se podle něj netají tím, že nyní nepíše a ani neplánuje psát žádné další literární dílo.