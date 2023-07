Milan Kundera měl dnes v Paříži kremaci

Paříž/Praha - Milan Kundera, který minulé úterý ve věku 94 let zemřel v Paříži, měl dnes ve francouzské metropoli kremaci. Manželka zesnulého Věra Kunderová to řekla českému velvyslanci Michalu Fleischmannovi, který se s ní setkal. Fleischmann informoval ČTK, že urnu s literátovým popelem si Kunderová chce ponechat ve svém pařížském bytě až do své smrti; teprve poté ji bude moci převzít Kunderovo rodné město Brno, kde si spisovatel přál být pohřben.

Vdova podle velvyslance řekla, že její manžel byl zpopelněn ráno na hřbitově v Arcueil na jihu Paříže. Obřadu byli přítomni jen Věra Kunderová a Antoine Gallimard, ředitel prestižního francouzského nakladatelství Gallimard, které s Kunderou po jeho emigraci do Francie úzce spolupracovalo. Při obřadu zazněla nahrávka sonáty od českého skladatele Leoše Janáčka v podání Kunderova otce Ludvíka Kundery. V souladu s Kunderovou závětí se už žádné další obřady konat nebudou.

Manželka světově uznávaného spisovatele také uvedla, že hodlá zůstat v Paříži. "Musím být tam, kde je on. Jeho duše je v tomto bytě," prohlásila Kunderová. Podle svých slov "nechce další emigraci", kterou by pro ni představoval návrat do Česka.

Kunderovi do Francie emigrovali v roce 1975, načež tehdejší československý komunistický režim spisovateli odebral občanství. Od roku 1981 byl Kundera občanem Francie. České občanství dostal zpět až v roce 2019. Velvyslanec ve Francii Petr Drulák tehdy sdělil ČTK, že Věře Kunderové české občanství zůstalo i po emigraci, ačkoli se jej původně chtěla vzdát.

Kundera byl podle literárních vědců jedním z mála autorů českého původu, kterým se podařilo plně proniknout do světové literatury; jeho jméno opakovaně figurovalo mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu.

Fleischmann dnes ČTK sdělil, že do kondolenční knihy se na české ambasádě v Paříži od Kunderova úmrtí podepsalo kolem 55 lidí, většinou diplomaté včetně francouzské ministryně zahraničí Catherine Colonnaové.