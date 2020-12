Milán jde dál ze sparťanské skupiny, CZ Bělehrad vyřadila Liberec

Milán/Bělehrad - Fotbalisté AC Milán otočili ve "sparťanské" skupině H zápas pátého kola Evropské ligy doma s Celticem Glasgow, vyhráli 4:2 a postoupili spolu s Lille do vyřazovací fáze. Celtic stejně jako Sparta v soutěži končí. Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Hoffenheimem 0:0, díky čemuž svého soupeře skupiny L doprovodí do play off. V soutěži tak vedle Gentu končí i Liberec.

Do vyřazovací fáze postoupily i Braga, Villarreal, Antverpy, Tottenham a Dinamo Záhřeb a připojily se k již jistým postupujícím Hoffenheimu, AS Řím, Arsenalu a Leicesteru.

AC Milán, kterému stále chyběl zraněný nejlepší střelec Zlatan Ibrahimovic, prohrával už od 7. minuty, kdy se poprvé v soutěži trefil Tom Rogic. O sedm minut později vedl Celtic už o dvě branky zásluhou trefy Odsonna Édouarda.

"Rossoneri" ale v rozpětí 24. a 26. minuty vyrovnali zásluhou Hakana Calhanoglua a Samua Castilleja. Milán obrat završil po přestávce zásluhou Jense Haugeho a v závěru utkání výhru potvrdil Brahím Díaz.

AC Milán dál ztrácí bod na vedoucí Lille. Příští čtvrtek může prvenství ve skupině získat na hřišti Sparty, francouzský tým bude hrát v Glasgowě.

Crvena zvezda nastoupila v základní sestavě s bývalým hráčem Sparty Guélorem Kangou a její hráči si byli vědomi, že jim i remíza stačí k postupu, a uzpůsobili tomu taktiku. Hoffenheimu zase remíza stačila, aby si zajistil první místo ve skupině, a tak zápas skončil bezbrankovou remízou.

V posledním kole půjde už jen o čest. Liberec doma přivítá Crvenou zvezdu, Hoffenheim bude hrát doma s Gentem.

Postup ve skupině J si zajistil Tottenham, kterému stačila na hřišti LASK Linec remíza 3:3. Kohouti dvakrát vedli, v 93. minutě ale zařídil dělbu bodů Mamadou Karamoko. Spolu s Tottenhamem jdou z vyrovnané skupiny dál i Antverpy, které si zajistily postup výhrou 3:1 nad Razgradem.

5. kolo základních skupin Evropské ligy:

Skupina G:

AEK Atény - Braga 2:4 (1:3)

Branky: 31. Oliveira, 89. Vasilantonopulos - 8. Tormena, 10. Esgaio, 45. Horta, 83. Galeno.

Luhansk - Leicester 1:0 (0:0)

Branka: 84. Sejjedmanéš.

Tabulka:

1. Leicester 5 3 1 1 12:5 10 2. Braga 5 3 1 1 12:10 10 3. Luhansk 5 2 0 3 6:9 6 4. AEK Atény 5 1 0 4 7:13 3

Skupina H:

AC Milán - Celtic Glasgow 4:2 (2:2)

Branky: 24. Calhanoglu, 26. Castillejo, 50. Hauge, 82. Díaz - 7. Rogic, 14. Édouard.

Milán: G. Donnarumma - Dalot, Gabbia, Kjaer (11. Romagnoli), Hernández - Krunič (46. Tonali), Kessie (61. Binnásir) - Castillejo, Calhanoglu (61. Diaz), Hauge - Rebič (83. Colombo). Trenér: Pioli.

Celtic: Barkas - Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt - McGregor, Brown (78. Brown) - Christie (86. Klimala), Rogic (67. Ntcham), Frimpong - Édouard. Trenér: Lennon.

Lille OSC - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 80. a 84. Yilmaz - 71. Krejčí I. Rozhodčí: Estrada - Sobrino, Porras (všichni Šp.). ŽK: Bradarič, André, Botman - Dočkal, Krejčí I, Čelůstka, Krejčí II. ČK: 65. Čelůstka. Bez diváků.

Tabulka:

1. Lille 5 3 2 0 12:5 11 2. AC Milán 5 3 1 1 11:7 10 3. Sparta Praha 5 2 0 3 10:11 6 4. Celtic Glasgow 5 0 1 4 7:17 1

Skupina I:

Sivasspor - Villarreal 0:1 (0:0)

Branka: 75. Chukwueze.

Karabach - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1)

Branky: 37. Romero - 22. Cohen z pen.

Tabulka:

1. Villarreal 5 4 1 0 14:5 13 2. Maccabi Tel Aviv 5 2 2 1 5:7 8 3. Sivasspor 5 2 0 3 9:10 6 4. Karabach 5 0 1 4 4:10 1

Skupina J:

Antverpy - Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0)

Branky: 20. Hongla, 72. De Laet, 87. Benson - 53. Despodov. ČK: 90.+1 Grigore (Ludogorec).

LASK Linec - Tottenham 3:3 (1:1)

Branky: 42. Michorl, 84. Eggestein, 90.+3 Karamoko - 45.+2 Bale z pen., 56. Son Hung-min, 87. Alli z pen.

Tabulka:

1. Antverpy 5 4 0 1 8:3 12 2. Tottenham 5 3 1 1 13:5 10 3. Linec 5 2 1 2 8:11 7 4. Ludogorec Razgrad 5 0 0 5 6:16 0

Skupina K:

Feyenoord Rotterdam - Dinamo Záhřeb 0:2 (0:1)

Branky: 45.+5 Petkovič z pen., 53. Majer.

CSKA Moskva - Wolfsberg 0:1 (0:1)

Branka: 22. Vizinger.

Tabulka:

1. Dinamo Záhřeb 5 3 2 0 6:0 11 2. Wolfsberg 5 2 1 2 6:6 7 3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 4:7 5 4. CSKA Moskva 5 0 3 2 2:5 3

Skupina L:

Crvena zvezda Bělehrad - Hoffenheim 0:0

Gent - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Branky: 59. Jaremčuk - 32. Mara, 55. Kačaraba. Rozhodčí: Monzulová - Ardaševová, Strilecká (všechny Ukr.). ŽK: Mohammadí, Kums, Hanche-Olsen, Bukari, Jaremčuk - Mara, Matoušek, Sadílek, Rabušic. Bez diváků.

Tabulka:

1. Hoffenheim 5 4 1 0 13:1 13 2. CZ Bělehrad 5 3 1 1 9:4 10 3. Liberec 5 2 0 3 4:13 6 4. Gent 5 0 0 5 3:11 0

Skupina A:

21:00 Kluž - CSKA Sofia, AS Řím - Young Boys Bern.

Skupina B:

21:00 Arsenal - Rapid Vídeň, Molde - Dundalk.

Skupina C:

21:00 Nice - Leverkusen, Slavia Praha - Beer Ševa.

Skupina D:

21:00 Benfica Lisabon - Lech Poznaň, Glasgow Rangers - Standard Lutych.

Skupina E:

21:00 Omonia Nikósie - PAOK Soluň, Granada - PSV Eindhoven.

Skupina F:

21:00 Alkmaar - Neapol, San Sebastian - Rijeka.