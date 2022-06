Milák překonal světový rekord na 200 metrů motýlek, Kubová byla šestnáctá

Budapešť - Maďarský plavec Kristóf Milák na mistrovství světa vylepšil vlastní tři roky starý světový rekord na 200 metrů motýlek. Před bouřícím publikem na šampionátu v Budapešti ho posunul o dalších 39 setin na 1:50,34 a s obrovskou převahou obhájil titul. Simona Kubová, která se jako první z trojice českých reprezentantů dostala do večerního programu MS, obsadila v semifinále na 50 metrů znak šestnáctou příčku.

Dvaadvacetiletý Milák potvrdil roli největší domácí hvězdy tohoto světového šampionátu. Už při nástupu k finále ho vítala zaplněná Duna Arena, která bouřila po celý závod. Ten maďarský plavec proměnil ve své galapředstavení. Před poslední padesátkou měl více než sekundový náskok na svůj rekordní čas, a i když mu v závěru docházely síly, světový rekord překonal.

Zbytek světa deklasoval Milák o více než tři sekundy. "Tady jsem doma. Mám tady čtyři tisíce úžasných lidí, kteří mě sledují. Nemohl jsem je zklamat," řekl po závodě plavec, který je už o více než sekundu rychlejší, než kdy byl legendární Američan Michael Phelps.

Třicetiletá Kubová měla na mistrovství světa daleko k postupu do finále. Proti rozplavbě se zlepšila o dvě setiny na 28,35, ale k šanci na finále by potřebovala být o více než šest desetin rychlejší. To by bylo pod úrovní jejího českého rekordu, který výkonem 27,78 vytvořila před čtyřmi lety v Glasgow. Nejrychlejší semifinalistkou na sprinterské padesátce byla stříbrná medailistka ze stovky Kanaďanka Kylie Masseová, která dohmátla za 27,22 sekundy.

Kubová byla ráda, že plavala rychleji než ráno. "Já jsem byla strašně šťastná, že se mi podařilo kvalifikovat do semifinále. Je to velká soutěž, velké mistrovství na dlouhém bazénu a pro mě je to obrovský úspěch na to, jak to se mnou je," uvedla v tiskové zprávě zkušená znakařka, která na MS není v ideálním rozpoložení. "Není to optimální. Ta stovka mě mrzí, protože si myslím, že mám na lepší čas. Myslela jsem, že poplavu aspoň pod 1:01, kolem minuty. Je to, jak to je. Hlavně se podařila aspoň ta padesátka," poznamenala.

Padesátka byla jejím posledním závodem na letošním mistrovství světa. Jestli pojede na mistrovství Evropy, které je druhým vrcholem této letní sezony, se teprve rozhodne. "Já nevím, musím si promluvit s trenérem. Nevím, jestli to nebyla jeho taktická akce, že když mi řekne, že tam nemusím, že se mi poplave lehčeji. Což byla asi pravda. Uvidíme, to se rozhodne během pár dní až týdnů," dodala.

Skvělá závěrečná padesátka vynesla světové zlato na 800 metrů Bobbymu Finkemu. Dvaadvacetiletý Američan, který loni vyhrál olympijské hry v Tokiu, byl při závěrečné obrátce čtvrtý s více než sekundovou ztrátou na vedoucího Ukrajince Mychajla Romančuka. Nakonec ale dohmátl první v americkém rekordu 7:39,36 o 27 setin před Němcem Florianem Wellbrockem. Romančuk se propadl na třetí místo, od zlata ho dělilo 69 setin.

O šanci na další zlato dnes přišel patnáctinásobný mistr světa Američan Caeleb Dressel, který ze zdravotních důvodů nenastoupil do semifinále na 100 metrů volný způsob. Tam měl olympijský vítěz obhajovat světové zlato. O jeho dalším působení na šampionátu se rozhodne později. Ještě by mohl mít čtyři starty, nejbližší z nich ve čtvrtek dopoledne.

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech

Bazénové plavání - finále:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Finke (USA) 7:39,36, 2. Wellbrock (Něm.) 7:39,63, 3. Romančuk (Ukr.) 7:40,05, 4. Paltrinieri (It.) 7:41,19, 5. Pereira da Costa (Braz.) 7:45,48, 6. Detti (It.) 7:47,75.

50 m prsa: 1. Fink (USA) 26,45, 2. Martinenghi (It.) 26,48, 3. Andrew (USA) 26,72, 4. Reitshammer (Rak.) 26,94, 5. Cerasuolo (It.) 26,98, 6. Matzerath (Něm.) 27,10.

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:50,34 - světový rekord, 2. Marchand (Fr.) 1:53,37, 3. Honda (Jap.) 1:53,61, 4. Ponti (Švýc.) 1:54,29, 5. Urlando (USA) 1:54,92, 6. Kenderesi (Maď.) 1:55,20.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Jang Ťün-süan (Čína) 1:54,92, 2. O'Callaghanová (Austr.) 1:55,22, 3. Tchang Mu-chan (Čína) 1:56,22, 4. Andersonová (Brit.) 1:56,61, 5. Wilsonová (Austr.) 1:56,85, 6. Bonnetová (Fr.) 1:57,24.

Smíšené:

4x100 m pol. záv.: 1. USA (Armstrong, Fink, Huskeová, Curzanová) 3:38,79, 2. Austrálie (McKeownová, Stubblety-Cook, Temple, Jacková) 3:41,34, 3. Nizozemsko (Toussaintová, Kamminga, Korstanje, Steenbergenová) 3:41,54, 4. Británie 3:41,65, 5. Itálie 3:41,67, 6. Čína 3:43,55.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m znak: 1. Masseová (Kan.) 27,22, ...16. Kubová (ČR) 28,35.

Synchronizované plavání:

Družstva - technický program: 1. Čína 94,7202, 2. Japonsko 92,2261, 3. Itálie 91,0191.