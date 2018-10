Liberec - Slávistický brankář Ondřej Kolář označil za správné rozhodnutí, když sudí Radek Příhoda ve 12. minutě dnešního šlágru fotbalové ligy v Liberci ukázal domácímu Janu Mikulovi druhou žlutou kartu a vyloučil ho. Hostující gólman uvedl, že ho obránce Severočechů ve skluzu trefil do ramene a pak do hlavy. Kolář si nejdříve myslel, že bude muset střídat, ale nakonec zápas dochytal a přispěl k výhře hostů 1:0.

"Bolelo to hodně, chvilku jsem viděl hvězdičky, protože Miky mě chudák dojel nešťastně. Poprvé mě trefil do ramene, pak se mu to svezlo a trefil mě na hlavu. V tu chvíli jsem myslel, že budu střídat, ale dal jsem se do kupy a dochytal jsem to," řekl novinářům Kolář.

"Karta podle mě určitě jasná. I on sám se hned omlouval, protože viděl, že mě trefil. Říkal, že ví, že je to karta. Rozhodčí to tak správně udělil a šli do deseti. Navíc už měl žlutou," doplnil bývalý liberecký gólman.

Přesilovka Pražanům nepomohla a nakonec byli rádi, že udrželi výhru 1:0, kterou jim ještě za rovnovážného počtu hráčů zajistil ve třetí minutě z přímého kopu Miroslav Stoch. "Myslím, že se ani nedá říct, že to byla pro nás výhoda. My když hrajeme proti týmu, který je v deseti, hrajeme špatně. Bylo to v Ostravě a dnes jsme to potvrdili znovu," uvedl Kolář.

V minulém venkovním ligovém zápase v Ostravě hrála Slavia proti deseti od 16. minuty, ale přesto slezskému soupeři podlehla 1:2. "Tohle už je na zamyšlenou, takhle hazardovat s vítězstvím jako dnes. Nevím, jak nazvat to, jak jsme začali hrát. Nedali jsme do toho všechno, nebylo to naplno. Liberec měl nějaké šance, dostal se do hry, hnali ho fanoušci. My jsme se do poslední minuty báli o výsledek," připustil Kolář.

Zápas proti klubu, kde fotbalově vyrostl, hodně prožíval. "Bylo to pro mě strašně těžké už ten první zápas, co jsem tu chytal. Já tu vyrůstal odmalička, znám tady všechny lidi, co se pohybují kolem fotbalu. Je to pro mě zvláštní, když jdu do druhé kabiny," řekl Kolář.

Diváci na něj od 12. minuty při každém kontaktu s míčem pískali. "Jsou tam nějaké emoce, s tím člověk musí počítat. Vrátil jsem se jako hostující hráč. Určitě to asi ovlivnil i ten moment. Nevím, jak to lidi brali, podle mě si mysleli, že jsem to přifilmoval. Já za sebe ale říkám, že to faul na žlutou byl," řekl Kolář.

V závěru se domácí marně dožadovali penalty po souboji Martina Koscelníka s hostujícím Janem Bořilem. "Bylo to takové sporné, jak tam upadl. Ale rozhodčí říkal, že ne. Co mám informace, tak se o penaltu nejednalo," uvedl Kolář.

Byl rád, že Slavia v čele tabulky odskočila na dva body druhé Plzni. "Věděli jsme, že Plzeň ztratila na Bohemce a že můžeme trochu odskočit Plzni i ostatním týmům, což se povedlo. Bylo to ale hodně vydřené vítězství," dodal.