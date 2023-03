Migrační situace na hranici s Českem se podle německé strany zlepšila

Berlín - Migrační situace na hranicích s Českou republikou se zlepšila. Na tiskové konferenci v Berlíně to prohlásila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, která zároveň případné obnovení stálých hraničních kontrol označil za krajní řešení. Ministryně dnes jednala s kolegy z Belgie, Francie, Itálie, Španělska a Švédska o nezbytnosti reformy azylového systému Evropské unie. Pokud by reforma ztroskotala, ohrozilo by to podle spolkové ministryně budoucnost schengenského prostoru bez vnitřních hranic.

"Jsem v úzkém kontaktu se svým českým kolegou (Vítem Rakušanem), který zavedl kontroly se Slovenskem. Situace se mezitím zlepšila, vidíme, že čísla klesají," řekla Faeserová. Česko kvůli proudu migrantů mířícím do Německa, kontroly se Slovenskem obnovilo loni na konci září, letos na počátku února je ukončilo. Na česko-slovenském pomezí ale policie provádí četnější namátkové kontroly.

Saský ministr vnitra Armin Schuster nedávno řekl, že hraniční kontroly kvůli migrantům nejsou vyloučené. Takové opatření by pak mohlo postihnout Česko, Polsko a také Švýcarsko. Faeserová uvedla, že obnovení stálých kontrol by bylo až krajním řešením.

"Jsem si jistá, že můj vážěný kolega Schuster by byl první, který by mě kritizoval, kdybych hranice s Českem uzavřela, protože Sasko má v každodenním životě velmi úzké kontakty s Českem. Postihlo by to velmi tvrdě mnoho lidí," řekla Faeserová. Dodala, že hranice už takto jednou uzavřené byly a v Německu to vyvolalo tvrdou kritiku. Hranice si obě země uzavřely během pandemie nemoci covid-19.