Migraci je třeba řešit jako problém všech zemí EU, uvedl Rakušan

Rakušan: ČR může přijmout desetitisíce lidí z Ukrajiny, kvalita ubytování horší

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) si umí představit, že by Česká republika mohla přijmout další desetitisíce ukrajinských uprchlíků. Kapacita kvalitního ubytování ale naráží na limit, stejně jako sociální a zdravotní systém. Rakušan to řekl novinářům po dnešním jednání ministrů vnitra ČR, Rakouska, Slovenska a Maďarska v Praze.

Rakušan připomněl, že Česko ze zemí Evropské unie přijalo nejvíc běženců na počet obyvatel. V současnosti podle něj ukrajinská populace tvoří v ČR 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což znamená zhruba 355.000 až 390.000 lidí. Uprchlíci z Ukrajiny obdrželi od únorového začátku ruské invaze přes 460.000 víz dočasné ochrany.

"Kapacity nějakého kvalitního ubytování v České republice, které jsme byli schopni poskytnout, a kapacity sociálního i zdravotnického systému hraničí se svými limity," řekl ministr. Česko by podle něj mohlo přijmout zhruba desetitisíce dalších příchozích. "Ale rozhodně ne vysoké statisíce a rozhodně ne v té kvalitě, v jaké jsme byli schopni v tomto roce pomoc poskytnout," dodal Rakušan.

Ruské útoky na infrastrukturu vedou k tomu, že mnoho Ukrajinců nebude mít v zimě elektřinu, plyn či teplou vodu. V tu chvíli bude podle Rakušana EU muset reagovat jako celek. "Jako předsednická země řešíme přípravy na evropské úrovni spolu s komisí, mapujeme kapacity jednotlivých členských států. Jako Česká republika připravujeme krizový scénář nouzového typu ubytování, protože jiný typ ubytování už v České republice k dispozici nebude," poznamenal vicepremiér.

Česko je zároveň připraveno pomáhat vnitřně vysídleným občanům Ukrajiny a firmy jsou schopny rychle a efektivně se podílet na obnově infrastruktury v zemi, řekl Rakušan.

Podle ministra Česko aktuálně nečelí žádné velké vlně uprchlíků z Ukrajiny. Žádný z krajů nečelí přetlaku. Pokud by ale přišla další vlna, fungování systému by se muselo změnit. "Musela by být nějaká tři centrální místa, na která by případní uprchlíci přicházeli, a z těchto míst by byli koordinovaně posíláni do jednotlivých krajských center s nějakou 'umístěnkou'," popsal ministr.