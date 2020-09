Microsoft: Volby v USA jsou terčem hackerů z Číny, Ruska i Íránu

Washington - Skupiny i jednotlivé osoby zapojené do nadcházejících voleb ve Spojených státech jsou v posledních týdnech terčem hackerských útoků řízených z Číny, Ruska i Íránu. Uvádí to nové prohlášení softwarového gigantu Microsoft, který údajně zaznamenává zvýšené úsilí zahraničních skupin s cílem zasáhnout do listopadových voleb. Společnost hlásí i neúspěšné útoky na volební štáby prezidentských kandidátů, tedy šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho vyzyvatele Joea Bidena.

S podobným varováním jako nyní Microsoft přišla asi před třemi měsíci společnost Google, která informovala o neúspěšných íránských a čínských útocích proti Trumpově, resp. Bidenově kampani. Nejméně jeden hackerský útok poznamenal už minulé prezidentské volby v USA. Na veřejnost kvůli němu v létě 2016 unikla interní komunikace představitelů Demokratické strany, přičemž američtí vyšetřovatelé operaci připisují ruské vojenské rozvědce známé jako GRU.

Microsoft nyní upozorňuje i na aktivitu skupiny "Strontium", což je podle něj tatáž skupina, která je spojována s narušením předchozí prezidentské kampaně demokratů. Analytici Microsoftu za posledních 12 měsíců detekovali sérii jejích útoků s cílem nabourat se do vybraných účtů na různých službách. Hackerská kampaň se prý dotkla více než 200 subjektů včetně republikánských i demokratických poradců a stranických organizací v USA.

Hackerskou skupinu s vazbami na Čínu označuje Microsoft jako "Zirconium", mezi jejími cíli byli údajně "prominentní jednotlivci spojení s volbami", včetně lidí s vazbami na kampaň Bidena. Íránská buňka "Phosphorus" zase měla útočit na osobní účty osob spojených s Trumpovým volebním štábem.

"Aktivity, které dnes oznamujeme, jasně ukazují, že zahraniční skupiny podle očekávání vystupňovaly své snahy mířící proti letošním volbám... Většinu těchto útoků detekovaly a zastavily bezpečnostní nástroje zabudované v našich produktech," uvádí tisková zpráva Microsoftu.