Microsoft nabídl EK ústupky, aby získal souhlas s převzetím Activision

Brusel - Americká společnosti Microsoft nabídla ústupky, aby získala souhlas s převzetím společnosti Activision Blizzard, výrobce her Call of Duty či Candy Crush. Ukazuje to aktualizovaná dokumentace Evropské komise (EK), která funguje zároveň jako unijní antimonopolní úřad. EK v souladu se svou politikou neposkytla žádné další podrobnosti. Nyní si vyžádá zpětnou vazbu od konkurentů a od zákazníků, pak přijme konečné rozhodnutí. To by mělo padnout do 22. května.

Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že firma je připravena nabídnout konkurentům licenční smlouvy, aby zmírnila obavy z narušení konkurence na trhu. Nechce ale prodat lukrativní Call of Duty. V posledních týdnech společnost podepsala smlouvy se třemi společnostmi, které chtějí tuto hru uvést na své platformy.

"Stojíme si za naším slibem přinést Call of Duty více hráčům na více přístrojích. Uzavřeli jsem smlouvy o uvedení hry na konzoli Nintendo a s cloudovými službami pro streamování her firem Nvidia, Boosteroid a Ubitus," řekl mluvčí Microsoftu.

Podle zdrojů agentury Reuters je pravděpodobné, že Microsoft díky těmto licenčním smlouvám a dalším opatřením získá od EU s akvizicí souhlas. V Evropě zkoumá spojení také britský antimonopolní úřad, ale tam zatím není jisté, zda ho povolí.

Microsoft oznámil, že koupí za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard loni v lednu. Akvizice, která je největším převzetím v technologickém sektoru, má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce bude Microsoft třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony. Právě Sony je velkým kritikem transakce.