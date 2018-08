Ilustrační foto - Plavecké ME v Berlíně - český kraulař Jan Micka v rozplavbě patnáctistovky.

Glasgow - Plavec Jan Micka skončil na mistrovství Evropy pátý v závodu na 800 metrů volný způsob v českém rekordu 7:49,73 minuty. Vlastní dva roky staré maximum překonal o 65 setin a při svém třetím finálovém startu na šampionátu v Glasgow vybojoval nejlepší výsledek.

Zlato získal Ukrajinec Michajlo Romančuk, který dohmátl v čase 7:42,96. Další medaile si rozdělili Ital Gregorio Paltrinieri a Němec Florian Wellbrock. Micku, který z úterních rozplaveb postoupil čtvrtým časem, od stupňů vítězů dělily více než čtyři sekundy.

Třiadvacetiletý český reprezentant si navzdory nedávnému tréninkovému výpadku zajistil na šampionátu ve Skotsku finálovou účast na všech tratích, na kterých nastoupil. V pátek obsadil šesté místo na kraulařské čtyřstovce, v nedělním závodu na 1500 metrů skončil osmý.

"Třetí a poslední závod, tedy poslední šance, kdy jsem mohl splnit, pro co jsem přijel, což bylo posunout hranici českého rekordu. A to se mi podařilo, zhruba o necelou vteřinu, za což jsem hrozně moc rád," radoval se Micka.

Finálový start dnes těsně unikl Simoně Baumrtové, která v semifinále na 200 metrů znak skončila časem 2:12,02 devátá. Od postupu ji dělilo 33 setin. "To je na nic... Deváté a čtvrté místo, to je nejhorší, to je vždycky špatně," mrzelo Baumrtovou, jak těsně jí boj o medaile unikl.

"Jsem ráda, že jsem se k finále přiblížila, vůbec jsem nečekala, že bych se tam mohla dostat. Ale připadá mi, že se mi tady lepí smůla na paty. Uklouznu ve finále padesátky, na stovce nevím, co se stalo. Tady jsem těsně devátá. Je to škoda, když chybělo tak málo," dodala Baumrtová.

Daleko do finálové osmičky měla Lucie Svěcená, která byla na motýlkářské padesátce časem 26,90 šestnáctá.

Benešová si doplavala pro životní šesté místo na ME na 5 km

Dálková plavkyně Alena Benešová vybojovala v Glasgow šesté místo v úvodní disciplíně na pět kilometrů a dosáhla životního úspěchu. Od medaile dvacetiletou naději dělila půlminuta. Pro zlato si ve vodě jezera Loch Lomond jen se 17 stupni Celsia doplavala nizozemská favoritka Sharon van Rouwendaalová.

Olympijská vítězka z Ria de Janeiro na desítce Van Rouwendaalová vyhrála suverénně v čase 56:01 minut. Jejímu tempu stačila jen Němka Leonie Becková, za nimi bojovala stíhací skupinka o bronz. Benešová většinu závodu absolvovala na páté pozici, ve finiši ji ještě předstihla Řekyně Kalliopi Arauzuová.

"První kolo mi vyšlo skvěle. Dobře jsem odstartovala a byla jsem překvapená, že jsem tak vepředu. V tom druhém už jsem trpěla, protože mi nebylo moc dobře z benzínu z motorových člunů, který byl cítit, což není zrovna příjemné. Ale bojovala jsem a dala do toho všechno," uvedla Benešová v tiskové zprávě plaveckého svazu.

Na vítězku ztratila minutu a 20 sekund, na stupně vítězů pak 31,4 sekundy. "Čekala jsem, že mi nebude vyhovovat neoprén a myslela jsem si, že mi bude zima, protože nemám moc podkožního tuku," řekla česká plavkyně, jež na jezeře nedaleko Glasgow dosáhla největšího úspěchu v kariéře. "Povedlo se mi to a jsem strašně šťastná," dodala.

Její reprezentační kolega Vít Ingeduld obsadil 18. místo, zlatou medaili získal Maďar Kristóf Rasovszky.

Dálkové plavání - 5 km:

Muži: 1. Rasovszky (Maď.) 52:38,9, 2. Reymond 52:41,7, 3. Fontaine (oba Fr.) 52:44,4, ...18. Ingeduld (ČR) 53:19,0.

Ženy: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 56:01,0, 2. Becková (Něm.) 56:17,8, 3. Bruniová (It.) 56:49,7, ...6. Benešová (ČR) 57:21,1.