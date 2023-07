Michl: Inflace je stále vysoká a neumožňuje ČNB snížit sazby

Praha - Tuzemský růst cen sice zpomalil pod deset procent, ale inflace je přesto stále vysoká, a neumožňuje České národní bance snížit úrokové sazby. Senátorům to dnes řekl guvernér ČNB Aleš Michl při představování Zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem. Červnová meziroční inflace zpomalila na 9,7 procenta, byla o 0,4 procentního budu nižší, než očekávala ČNB ve své květnové prognóze.

"Stále to ale není úroveň, se kterou jsme spokojeni. Stále to je úroveň vysoká, je to úroveň, která nám zatím neumožňuje snížit úrokové sazby. A je to úroveň, při které stále musíme mít jestřábí politiku, musíme zůstat jestřáby a zabezpečit hlavně to, aby inflace nezůstala rezistentní, aby dále klesala," řekl Michl. ČNB podle dosavadních informací předpokládá, že svého dvouprocentního cíle u míry inflace dosáhne do poloviny příštího roku.

Základní úroková sazba ČNB je už od loňského června na sedmi procentech. Příští měnové zasedání Bankovní rady ČNB se uskuteční 3. srpna.

Michl mimo jiné řekl, že nové vedení centrální banky ji loni přebíralo v době její nejvyšší ztráty v historii, nejvyšší inflace a v době, kdy likvidaci Sberbank CZ provázely žaloby od klientů a samospráv. "Zvolili jsme strategii stabilizace úrokových sazeb na sedmi procentech. Sazby byly nejvyšší za posledních víc než 20 let. K tomu jsme tuto strategii doplnili politikou silné koruny. Koruna na jaře letošního roku byla nejsilnější v historii, vezmu-li měsíční průměr. Dohromady stabilizace úrokových sazeb a silná koruna Česku zabezpečily nejpřísnější měnové podmínky za posledních 25 let," řekl Michl.

O Sberbank CZ uvedl, že pro centrální banku bylo důležité, aby se stala členem věřitelského výboru. Očekává, že insolvenční správkyně už brzy představí plán výplaty zbývajících vkladů, kterou dosud nepokryl garanční fond.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. ČNB na začátku loňského května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu