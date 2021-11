Michelinskou hvězdu obhájily podniky Field a La Degustation Boheme Bourgeoise

Ilustrační foto - Pražské restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise (na snímku z 27. března 2018) a Field i v roce 2020 obhájily michelinskou hvězdu. V prestižním průvodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají ale jedinými českými zástupci s hvězdičkami. Vyplývá to z gastronomického průvodce, který 19. června 2020 zveřejnila společnost Michelin.

Ilustrační foto - Pražské restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise (na snímku z 27. března 2018) a Field i v roce 2020 obhájily michelinskou hvězdu. V prestižním průvodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají ale jedinými českými zástupci s hvězdičkami. Vyplývá to z gastronomického průvodce, který 19. června 2020 zveřejnila společnost Michelin. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pražské restaurace Field a La Degustation Boheme Bourgeoise obhájily jednu hvězdu v gastronomickém průvodci Michelin. Nové hvězdy Praha nemá. V prestižním průvodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají jedinými dvěma českými zástupci s hvězdičkami. Vyplývá to z gastronomického průvodce, který dnes zveřejnila společnost Michelin. Podle šéfkuchaře Radka Kašpárka z Fieldu je pátá obhajoba michelinské hvězdy potvrzením, že podnik zvládl v těžkém období obstát a udržel si svou kvalitu. Podle šéfkuchaře druhé oceněné restaurace Oldřicha Sahajdáka patří dík průvodci a zaměstnancům.

"Praha nabízí pro každého něco a stále pestřejší výběr restaurací rozšiřuje její dynamickou kulinářskou scénu. Mnohé z těchto restaurací se nachází mimo centrum města: novodobé podniky, které odrážejí moderního ducha Prahy a zároveň respektují kulinářské tradice země," uvedl mezinárodní ředitel průvodců Gwendal Poullennec.

Kašpárek poděkoval spolumajiteli restaurace Miroslavu Noskovi za podporu, minulý rok byl podle něj nejobtížnější od otevření podniku. Spolumajitelem restaurace je od roku 2014. "Měli jsme půl roku zavřeno a povedlo se nám udržet náš skvělý tým, na to jsem pyšný. Z obhajoby mám obrovskou radost, děkuji všem svým kolegům, ta hvězda je pro vás všechny!" doplnil šéfkuchař.

Sahajdákův tým má z ocenění radost. "Děkujeme Michelin Guide, že nám hvězdu znovu dali. A druhý dík patří našim zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci," doplnil.

Do michelinského výběru se jako "dobrá kvalita za dobrou cenu" dostalo pět restaurací. Pozici obhájily podniky Na Kopci, Divinis a Eska. Nově přibyla The Eatery, Dejvická 34 by Tomáš Černý. Naopak už v něm není Sansho šéfkuchaře Paula Daye.

Poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl. V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Alcron hvězdu držel od roku 2012, než o ni v roce 2018 přišel. Celkem tak hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.

Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.