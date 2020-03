Michel vyzval země EU ke společnému boji proti koronaviru

Praha - Země Evropské unie by měly co nejvíce koordinovat postup proti šíření nového koronaviru a společně řešit i očekávané ekonomické dopady. Prohlásil to dnes předseda Evropské rady Charles Michel na úvod telekonference s prezidenty a premiéry unijních států. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš.

Michel svolal "telesummit" poté, co se virus způsobující nemoc COVID-19 tento týden rozšířil do všech unijních států a Itálie vyhlásila karanténu na celém území státu.

"Chci vyjádřit účast všem lidem zasaženým touto nemocí, ale zvláště Itálii... kde opatření vyžadují od Italů velké osobní oběti," prohlásil na úvod summitu Michel. Lídry vyzval k hledání možností spolupráce jak v boji proti šíření samotného viru, tak ve zmírňování jeho hospodářských dopadů.

Země EU by podle šéfa Evropské rady měly společně hledat adekvátní opatření, která by umožnila co nejefektivnější kontrolu šíření nákazy. Spolupracovat by měly i při snaze o zajištění dostatku léků a ochranného vybavení či při vývoji účinné vakcíny.

Videokonference se účastní i šéfové dalších unijních institucí včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Komise již v minulých dnech iniciovala společné nákupy roušek či respirátorů a vyčlenila finance na výzkum vakcíny. Klíčová opatření v podobě karantény, rušení hromadných akcí či hraničních kontrol však přijímají jednotlivé státy samy. Český premiér Babiš předem prohlásil, že si od summitu žádné konkrétní společné opatření neslibuje.