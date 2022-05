Michel věří, že se EU ještě před summitem dohodne o sankcích na ruskou ropu

Stockholm - Předseda Evropské rady Charles Michel dnes vyjádřil přesvědčení, že se zemím EU podaří dosáhnout dohody o ropných sankcích vůči Rusku ještě před mimořádným summitem plánovaným na pondělí a úterý. Přijetí sankcí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu blokuje Maďarsko.

"Jsem stále přesvědčen, že jsme schopni tuto otázku vyřešit před dalším zasedáním Evropské rady, které je plánováno na pondělí a úterý v Bruselu," prohlásil Michel při své dnešní návštěvě ve švédské metropoli Stockholmu.

Evropská komise v rámci šestého balíku sankcí za pokračující ruskou válku na Ukrajině navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. To ale s odvoláním na ekonomické dopady takového embarga blokuje Maďarsko.

Premiér Viktor Orbán ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedl, že otázku ropy by neměl řešit unijní summit začínající příští pondělí, neboť do té doby patrně nebudou vyslyšeny všechny maďarské požadavky týkající se zejména investic do ropné infrastruktury.

EK chce usnadnit zabavování majetku sankcionovaných ruských oligarchů

Zabavit majetek ruských oligarchů či firem podporujících válečné tažení prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině by mohlo být v Evropské unii brzy snazší. Evropská komise dnes předložila návrh pravidel, která rozšiřují celounijní seznam trestných činů mimo jiné o porušování sankcí vyhlášených EU. Unijní exekutiva zároveň navrhla úpravu směrnice, která umožní konfiskovat a prodat majetek lidí či subjektů obcházejících sankce.

Za tři měsíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu se postupně rozrostl seznam ruských činitelů, oligarchů, firem a institucí, kterým sedmadvacítka zemí zmrazila majetek na území EU. V současnosti čítá přes tisícovku jmen. Členské země však dosud přistupují k vymáhání sankcí různě a méně důsledná pravidla některých států umožňují potrestaným, aby se sankcím vyhýbali.

"Sankce musí dodržovat všichni. Pokud je někdo nedodržuje nebo obchází, musí být potrestán, a to podle stejných pravidel ve všech členských zemích EU," prohlásila dnes místopředsedkyně komise Věra Jourová. Například porušování zbrojního embarga nebo zákazu některých dovozů z Ruska podle ní nepovažují za trestné činy všechny státy bloku, řada z nich je bere pouze jako správní delikt. Návrh komise, který nyní dostanou ke schválení členské země, zařazuje porušování sankcí mezi trestný čin v celé EU.

Brusel se zároveň snaží vyjít vstříc státům požadujícím, aby se ze zabaveného majetku částečně financovala poválečná obnova Ukrajiny. K využívání konfiskací pro pomoc Ukrajině tento týden vyzvaly pobaltské země či Slovensko, podle ministra financí Zbyňka Stanjury tento plán podporuje i Česko.

Komise chce zařadit obcházení sankcí na seznam činů, za něž lze zabavit majetek. Přijít o něj budou moci i lidé zapojení do organizovaného zločinu, například do praní špinavých peněz či korupce. Unijní exekutiva navrhuje rovněž posílení pravomocí orgánů rozhodujících o zmrazení majetku pocházejícího z trestné činnosti, což má celou věc urychlit a ztížit jeho převedení do jiné země.

"Pokud dojde soudní cestou k zabavení, budou moci členské státy převést všechny takto získané peníze do fondu na pomoc ukrajinským obětem a možná se podílet na prvních krocích při obnově Ukrajiny," konstatoval dnes eurokomisař Didier Reynders. Doplnil přitom, že sumy získané z konfiskací nemusí být tak vysoké, aby pokryly významnou část nákladů na nápravu válečných škod. Členské státy zatím v souvislosti s ruskou invazí zmrazily majetek za deset miliard eur (247 miliard korun), z nějž bude moci podle nových pravidel být zabavena pouze část. Odhad nákladů na obnovu válkou zničené země se pohybuje až okolo bilionu eur.

Reynders podotkl, že zabavení majetku se teoreticky může dotknout i některých evropských firem, pokud například poruší unijní sankce spojené s nákupem ruského plynu za rubly. Komise nedávno upozornila, že pokud si firmy kvůli platbám otevřou účet u banky Gazprombank, sankce neporuší, avšak pokud přistoupí na Putinův požadavek platby v rublech, pak již ano.