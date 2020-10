Michel: Státy EU posílí koordinaci covidových testů a trasování

Brusel - Státy Evropské unie posílí koordinaci covidového testování a trasovacích aplikací. Po dnešní videokonferenci prezidentů a premiérů zemí Evropské unie věnované společnému postupu proti pandemii covidu-19 to prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel. Lídři se podle něj shodli na tom, že by Evropská komise měla zajistit spravedlivou distribuci vakcín, až budou k dispozici. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ujistila, že všechny země dostanou vakcíny ve stejný čas. Jejich rozdělování by podle ní mohlo reálně začít v dubnu.

"Panovala velmi široká shoda, bylo to během konference několikrát opakováno, abychom zajistili spravedlivou distribuci mezi členskými státy," řekl po zhruba tříhodinové videokonferenci Michel. Komise by chtěla od příštího jara rozdělovat mezi členské země stovky milionů dávek, které by mohla nakupovat až od sedmi společností vyvíjejících covidové vakcíny.

Podle šéfky unijní exekutivy dostanou všechny země vakcíny ve stejný čas na základě svého počtu obyvatel. Státy budou nejdříve muset poslat komisi své národní očkovací plány a rozhodnout, zda budou někteří lidé - například ohrožené skupiny či zdravotníci - dostávat vakcínu dříve.

Lídři podle Michela hovořili i o možnosti hromadně využívat antigenové rychlotesty, které by podle představ Bruselu mohly lidem mimo jiné usnadnit cesty přes hranice. Mnoho lídrů podle šéfa unijních summitů jejich využívání podpořilo, jednoznačná shoda však nebyla.

Šéfové států a vlád se dohodli na tom, že se k pandemii, kvůli níž většina zemí aktuálně zpřísňuje omezení veřejného života, brzy vrátí při další videokonferenci.