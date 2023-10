Michel kvůli vývoji v Gaze svolal mimořádné jednání lídrů zemí EU

Brusel - Šéfové států a vlád zemí EU se budou v úterý na mimořádném jednání přes videospojení snažit najít společnou pozici unie k vývoji kolem Pásma Gazy. Svolání mimořádné diskuse oznámil v sobotu večer šéf unijních summitů Charles Michel s tím, že prezidenti a premiéři by se měli dohodnout na společné pozici a určit si jasný a jednotný směr dalšího postupu, který by zohledňoval složitost vyvíjející se situace.

Dopis, jímž svolání videokonference, která by měla začít v úterý v 17:30, Michel svým kolegům z Evropské rady oznámil, rada zveřejnila v sobotu večer.

Týden po krvavých útocích hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, se izraelská armáda chystá po několika dnech intenzivního bombardování na pozemní operaci v pásmu. Útok Hamásu znamenal přes 1300 obětí na izraelské straně, především civilistů, úřady v Pásmu Gazy zatím informují o více než 2200 mrtvých v důsledku izraelského bombardování.

Izraelská armáda, která oblast izolovala, vyzvala obyvatele severu pásma, aby se přesunuly do jeho jižní části, výzvu kritizovala OSN i řada humanitárních organizací.

Michel v dopise zdůraznil plnou solidaritu evropských zemí s Izraelem, oběťmi teroristických útoků i to, že Izrael má právo se bránit "plně v souladu s mezinárodním právem, zvláště mezinárodním humanitárním právem".

Michel v dopise také uvedl, že tragické scény, které se dějí v Pásmu Gazy, rozezněly "poplašné zvony" v mezinárodním společenství.

"Tento konflikt má mnoho důsledků, včetně pro nás v Evropské unii," upozornil šéf unijních summitů.

Zmínil, že EU vždy byla a dál musí být jasným zastáncem míru a mezinárodního práva tak, jako je tomu v případě ruské agrese vůči Ukrajině. Unie by podle něj vždy měla hrát efektivní roli při zapojení regionálních partnerů a nepouštět ze zřetele význam hledání trvalého a dlouhodobého míru založeného na vzniku dvou států.

Konflikt by podle Michela mohl také mít významné bezpečnostní dopady na evropské společnosti. "Pokud nebudeme opatrní, má potenciál zesílit napětí mezi komunitami a být živnou půdou extremismu," varoval a zmínil také možné vysoké riziko velkého počtu migrantů a uprchlíků, které by mohlo znamenat i další migrační vlny směrem do Evropy.