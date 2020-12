Michel: Jednání s Británií spějí k rozhodnutí, EU bude jednotná

Brusel - Země Evropské unie se až do poslední chvíle budou snažit o jednotu při vyjednávání s Británií. Prohlásil to předseda Evropské rady Charles Michel, podle něhož by mohlo příštích několik dní přiblížit odpověď na otázku, zda bude možné dosažení dohody o uspořádání vztahů po britském odchodu z evropského bloku. Sedmadvacítka zemí podle něj stále nemíní ustoupit v klíčových požadavcích. Podobně se před dnešním pokračováním rozhovorů v Londýně vyjádřil o britské pozici britský ministr obchodu.

Británie po 47 letech opustila Evropskou unii letos v lednu a přechodné období určené pro uzavření dohody skončí za necelé čtyři týdny. Vyjednávači obou stran již sladili velkou část textu úmluvy, průlom v trojici zásadních sporných otázek však zatím nenastal. Média v posledních dnech a hodinách přinášejí zprávy o možném pokroku vyjednávání v Londýně, které však střídají méně optimistické zvěsti.

"Budeme se snažit až do poslední chvíle, až do poslední sekundy tohoto procesu zachovat mezi námi jednotu," řekl dnes novinářům Michel na dotazy, zda se nemění pozice členských zemí dosud jednotně odmítajících ústupky vůči Británii.

Brusel a Londýn se stále přou o pravidla hospodářské soutěže, o dohled nad řešením sporů a rybolovná práva v britských vodách. Zvláště poslední téma by podle diplomatů mohlo být v závěrečné fázi jednání překážkou pro případné dosažení dohody. Ze zemí jako je Francie, Belgie či Nizozemsko, jejichž rybáři na úlovky z moře u Británie značně spoléhají, zní rázné požadavky na neústupnost. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clement Beaune dnes řekl, že jeho země zablokuje jakoukoli dohodu, která nebude zaručovat práva jejích rybářů.

Podle britského ministra obchodu Aloka Sharmy nechce však ve svých zásadních požadavcích týkajících se "národní suverenity" ustoupit ani Británie. "Je správné říci, že jsme v obtížné fázi, stále je třeba vyřešit některá choulostivá témata," řekl dnes ministr televizi Sky News.

Pokud obě strany nedospějí k úmluvě během nejbližších dnů, tak aby ji do konce roku mohly na obou stranách schválit parlamenty, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.