Michel: EU je připravena k obchodní dohodě s Británií

Brusel/Londýn - Evropská unie je připravena dojednat s Británií dohodu o volném obchodu. Dnes to předseda Evropské rady Charles Michel prohlásil v reakci na výsledek britských parlamentních voleb, které vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona prosazujícího brzký odchod Spojeného království z evropského bloku. Michel podle agentury Reuters očekává, že britský parlament co nejrychleji schválí brexitovou dohodu, kterou Johnson domluvil s Bruselem.

"Očekáváme hlasování v britském parlamentu co nejdříve. Je důležité, aby co nejdříve bylo jasno," řekl Michel novinářům po příjezdu na závěrečný den dvoudenního summitu EU. "My jsme připraveni," poznamenal k rozhovorům o obchodní dohodě s Londýnem.

Po brexitu vstoupí Británie do takzvaného přechodného období, během kterého bude s Bruselem jednat o budoucích vztazích s EU. Podle současných plánů by tato fáze měla trvat do konce příštího roku. Z Bruselu ale již zazněly hlasy, že 11 měsíců na tak složité jednání stačit nebude.

Trump pogratuloval Johnsonovi k volebnímu vítězství

Americký prezident Donald Trump na twitteru pogratuloval britskému premiérovi Borisu Johnsonovi k vítězství v parlamentních volbách. Dodal, že po očekávaném odchodu Británie z Evropské unie budou moci Londýn s Washingtonem uzavřít rozsáhlou obchodní dohodu.

"Gratulace Borisu Johnsonovi ke skvělému VÍTĚZSTVÍ!" napsal Trump. "Británie a Spojené státy nyní po BREXITU budou moci uzavřít obrovskou novou obchodní dohodu. Ta dohoda má potenciál stát se vůbec tou největší a nejlukrativnější než jakákoli dohoda, která by mohla být s EU. Oslavuj Borisi!" dodal americký prezident.

Šéf Bílého domu, který v minulosti Johnsonovi opakovaně vyjádřil podporu, ještě v noci na twitteru napsal, že ve Spojeném království to vypadá na velké vítězství pro premiéra.