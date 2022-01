Michek zajel v páté etapě Rallye Dakar desátý čas, Prokop o místo klesl

Rijád - Motocyklový závodník Martin Michek zajel v páté etapě Rallye Dakar desátý čas a v průběžném pořadí se posunul o jednu pozici na 20. místo. Martin Prokop mezi automobily naopak o místo klesl a je devátý poté, co dnes dosáhl osmnáctého času. V čele je stále Násir Attíja z Kataru, kategorii motocyklistů vede i nadále Brit Sam Sunderlad.

Dnešní pro motocykly 346 km dlouhou etapu se startem i cílem v Rijádu vyhrál Toby Price z Austrálie. Michek za dvojnásobným dakarským vítězem zaostal o 11:21 minuty.

"Etapa byla dost tvrdá, bylo tady úplně všechno, co Dakar nabízí. Na cestách byly kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly také technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat 40 kilometrů v dunách. Já jsem si to užil, jsem v cíli. Jestli budeme do patnáctky, tak to zase bude úžasné," uvedl Michek v cíli, když ještě neznal své umístění.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group musel na trati řešit i nepříjemnost. "Bouchl mi airbag ve vestě. Nebylo to pádem, ale tlakem při přetížení. Překonával jsem dunu, která byla hodně příkrá a po výjezdu z ní to bouchlo. Jede se tak rychle, že máme takové přetížení, po kterém vesta exploduje," řekl Michek.

Prokop do etapy nakonec vyrážel jako osmý muž průběžného pořadí, neboť Jihoafričan Giniel de Villiers dostal ve středu dodatečně pětihodinovou penalizaci a klesl až do čtvrté desítky celkové klasifikace. Po 421 měřených kilometrech si český jezdec o jednu pozici pohoršil. Nejrychlejší dnes byl De Villiersův krajan Henk Lategan, za kterým Prokop zaostal o 15:28 minuty. V čele je stále Attíja, druhý Sébastien Loeb z Francie ale jeho náskok o necelé tři minuty snížil.