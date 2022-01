Michek zajel v nejdelší etapě Rallye Dakar devátý čas, Prokop je devátý

Rijád (Saúdská Arábie) - Motocyklista Martin Michek zajel ve 4. etapě Rallye Dakar devátý čas a po nejlepším dílčím výsledku v kariéře se v průběžném pořadí posunul o jednu pozici na 21. místo. V kategorii automobilů byl Martin Prokop po dodatečné penalizaci třiadvacátý a v celkovém hodnocení klesl na devátou příčku. Nejlepším z českých pilotů kamionů byl šestý Aleš Loprais, jenž je celkově pátý. Po nejdelším letošním měřeném úseku slavné soutěže je mezi motorkáři v čele i nadále Brit Sam Sunderland, automobilům kraluje Násir Attíja z Kataru a kamionům Rus Dmitrij Sotnikov. Závodníci dnes absolvovali 465 km dlouhou rychlostní zkoušku.

Attíja dnes zažil den plný "čtyřek": ve 4. etapě 44. ročníku rallye slavil 44. etapové vítězství. K prvenství mu ale dopomohla i dodatečná dvouminutová penalizace Jazída Rádžhího ze Saúdské Arábie, jenž kvůli ní klesl na páté místo. Attíja si mírně upevnil vedení, druhého Sébastiena Loeba z Francie porazil o 25 sekund a celkově má k dobru přes 38 minut.

Prokop ztratil na první místo včetně dodatečné sedmiminutové penalizace 25:40 minuty. "Byla to docela zajímavá etapa, i když zejména po startu byla extrémně rychlá. Přežili jsme jeden těžký moment, kdy jsme jeli malinko mimo trať a vlétli do obrovských děr. Tam nás to hodně rozhodilo," uvedl Prokop ještě před udělením penalizace.

Po složitém okamžiku se snažil dávat velký pozor. "A bylo to vidět na tempu. Nebyli jsme nejrychlejší a auta se k nám hodně rychle přibližovala. Pak ale přišly těžké úseky na navigaci, kde jsme se motali s dalšími auty, ale vždy jsme to našli nejrychleji. Super," řekl pilot týmu Benzina Orlen. Přál si, aby další etapy byly ještě náročnější a pomalejší. Oproti konkurenci má totiž handicap v nižším výkonu motoru. "Bylo vidět, že dnes nás blázni afričtí několikrát předjeli, ale pak se tam motali jako nudle v bandě. To je naše šance," podotkl Prokop.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Španěl Joan Barreda, na kterého Michek ztratil 13:18 minuty. "Bylo to hrozně dlouhé, jsem unavený. Odsýpalo to, opravdu velmi rychlá etapa. Držel jsem plný plyn do poslední chvíle, maximálkou 165 km za hodinu jsem jel hned několikrát. Teď musím na přejezd a půjdu si na chvíli lehnout. Ještě nás čeká asi 140 kilometrů do bivaku a za dnešek zdoláme celkem 800 kilometrů, což je fakt raketa," řekl člen týmu Orion Moto Racing Group.

Michek byl původně jedenáctý, Ricky Brabec z USA a Ital Danilo Petrucci ale dostali penalizace a klesli za českého jezdce. Petrucci, vítěz dvou závodů MotoGP v mistrovství světa silničních motocyklů, byl přitom původně třetí. Sunderland má v čele celkové klasifikace náskok tří minut na Mathiase Walknera z Rakouska, který předstihl Francouze Adriena van Beverena.

Z etapového výsledku byl Michek nadšený. "Je to krásný. Člověk si plní sny a chce postupovat výš a tohle je zase krok dopředu. Jsem z toho šťastný. Ale Dakar je ještě dlouhý. Jsem rád, že jsem navázal na to, kde jsem loni skončil. Někdy se mi to podařilo také vylepšit, protože loni jsem se pohyboval v etapách okolo dvacátého místa. Je to posun, protože nikdo z továrních jezdců nevypadl a já atakuji příčky kolem desátého místa, což je neuvěřitelné. Důležité pro mě je se posunout také v celkovém pořadí," dodal Michek, který na první místo ztrácí hodinu a tři minuty.

Rallye předčasně skončila pro zkušeného českého motocyklistu Davida Pabišku, který měl pád a musel být přepraven do nemocnice. "Je po základním ošetření, při vědomí a míří do nemocnice na důkladnější vyšetření. Odnesla to snad jen žebra a klička," uvedli zástupci slovenského Jantar týmu na facebooku. "Nikdy jsem nepoznal, co je to nedokončit Rallye Dakar. Omlouvám se všem, co mě podporují a fandí mi. Děkuji. Asi to jednou přijít muselo," doplnil na instagramu Pabiška startující na třináctém Dakaru.

Mezi kamiony byl dnes nejrychlejší Rus Eduard Nikolajev, lídr průběžného pořadí Sotnikov byl s odstupem pěti minut třetí. Šestý Loprais zaostal za prvním místem o 16:37. "Byl to pro nás den plný adrenalinu, jedna z pěti nejtěžších etap, kterou jsem absolvoval. Mezi osmým a desátým kilometrem do nás u jednoho z kontrolních bodů narazila buggyna, což naštěstí dobře dopadlo a nikomu se nic nestalo," uvedl Loprais.

Kamion Praga měl ale po nárazu do pneumatiky takzvaný pomalý defekt, po 50 km se mu navíc utrhl tlumič na kole a následně i druhý. "Jeli jsme tak 400 km bez zadního pravého tlumení. Modlil jsem se, abychom dojeli do cíle, protože to byl jiný styl jízdy, auto jinak odskakovalo. Ve finále jsem byl rád, že jsme dojeli do dun, kde si auto trochu odpočinulo. Dnes to bylo vabank a stálo při nás štěstí," dodal Loprais.

Velké problémy měl Martin Macík, který v průběhu etapy nabral dvouhodinovou ztrátu a v průběžném pořadí se propadl na 11. místo. "Od začátku se jelo hodně rychle a my jsme několikrát nabrali opravdu velké díry, až moc jsme skočili a dostali jsme hodně ran na předek. Díky tomu asi došlo k uvolnění výfukového potrubí, které prasklo a horko následně proděravělo hadice na vzduch. Následně jsme neměli brzdy, což nechcete," popsal Macík technické potíže, které posádku Big Shock týmu potkaly.

I s pomocí posádky druhého týmového kamionu řízeného Martinem Šoltysem tak museli své Iveco opravovat. "Můžeme se smát a zlehčit to, ale nechceme. Je to Dakar, na kterém tým makal celý rok. Nic nekončí, jedeme dál, ale štve nás to. Zastavila nás hadička za pár korun, což nás mrzí," uvedl navigátor František Tomášek. Podobné problémy navíc později musel řešit i Šoltys.

Ještě hůře dopadl Chilan Ignacio Casale z českého týmu Tatra Buggyra Racing, jehož kamion začal na trati hořet a v časovém limitu do cíle etapy nedojede. "Tým je odhodlaný udělat vše pro to, aby posádka mohla nastoupit do další etapy," uvedli zástupci Buggyry na facebooku. Pokud se tak stane, bude Casale pokračovat s penalizací.

Rallye Dakar - 4. etapa: Kajsumá - Rijád (707 km celkově/465 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:54:40, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive) -25, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -52, ...23. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -25:40, 33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -39:38.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 13:26:02, 2. Loeb, Lurquin -38:05, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -49:15, ...9. Prokop, Chytka -1:20:26, 26. Zapletal, Sýkora -3:00:06.

SSV (buggy): 1. Luppi de Oliveria, Justo (Braz./Can-Am) 4:44:05.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 16:38:08.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:25:13, ...25. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -1:42:26.

Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 16:08:33, ...14. Macháček, Vyoral -4:54:05.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 4:07:06, 2. P. Quintanilla (Chile/Honda) -3:37, 3. Goncalves (Portug./Sherco) -6:59, ...9. Michek -13:18, 25. J. Brabec -25:02, 32. Engel (všichni ČR/KTM) -28:27.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland (Brit./KTM) 15:30:01, 2. Walkner (Rak./KTM) -3:00, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -4:54, ...21. Michek -1:03:16, 25. J. Brabec -1:19:36, 32. Engel - 1:42:35.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 5:12:20, ...7. Tůma (ČR/Yamaha) 55:39.

Průběžné pořadí: 1. Copetti (USA/Yamaha) 19:26:41, ...8. Tůma -4:11:41.

Kamiony: 1. Nikolajev 4:14:46, 2. Šibalov -3:35, 3. Sotnikov (všichni Rus./Kamaz) -5:35, ...6. Loprais (ČR/Praga) -16:37, 15. Vrátný (ČR/Ford) -1:09:11, 21. Macík (ČR/Iveco) - 2:01:39, 25. Šoltys (oba ČR/Iveco) -2:47:51.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 15:02:53, 2. Nikolajev -6:10, 3. Šibalov -25:05, ...5. Loprais -58:10, 11. Macík -2:59:17, 18. Šoltys -5:48:46, 20. Vrátný -31:10:57.