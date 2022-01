Michek zajel na Rallye Dakar devátý čas, Loprais drží 5. místo

Rijád - Motocyklový závodník Martin Michek zajel v páté etapě Rallye Dakar devátý čas a v průběžném pořadí se posunul o dvě pozice na 19. místo. Martin Prokop mezi automobily naopak o místo klesl a je devátý poté, co dnes dosáhl osmnáctého času. Mezi kamiony je i nadále pátý Aleš Loprais, jenž obsadil šesté místo. V průběžném pořadí hlavních kategorií se nic nemění, mezi auty je v čele stále Násir Attíja z Kataru, kategorii motocyklistů vede Brit Sam Sunderland a kamionům vévodí Dmitrij Sotnikov z Ruska.

Dnešní, pro motocykly 346 km dlouhou etapu se startem i cílem v Rijádu nakonec ovládl Ital Danilo Petrucci a zapsal se do historie jako první vítěz, který má na kontě start v mistrovství světa silničních motocyklů. Petrucci v minulosti vyhrál dva závody MotoGP. Původně byl nejrychlejší Toby Price z Austrálie, dvojnásobný dakarský vítěz ale dostal dodatečně šestiminutovou penalizaci a klesl na páté místo.

Michek byl původně desátý, ale po osmihodinové penalizaci Američana Skylera Howese se posunul na 9. místo a výrazněji si polepšil i v celkovém hodnocení. "Etapa byla dost tvrdá, bylo tady úplně všechno, co Dakar nabízí. Na cestách byly kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly také technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat 40 kilometrů v dunách. Já jsem si to užil, jsem v cíli. Jestli budeme do patnáctky, tak to zase bude úžasné," uvedl Michek v cíli, když ještě neznal své umístění.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group musel na trati řešit i nepříjemnost. "Bouchl mi airbag ve vestě. Nebylo to pádem, ale tlakem při přetížení. Překonával jsem dunu, která byla hodně příkrá a po výjezdu z ní to bouchlo. Jede se tak rychle, že máme takové přetížení, po kterém vesta exploduje," řekl Michek.

Prokop do etapy nakonec vyrazil jako osmý muž průběžného pořadí, neboť Jihoafričan Giniel de Villiers dostal ve středu dodatečně pětihodinovou penalizaci a klesl až do čtvrté desítky celkové klasifikace. Po 421 měřených kilometrech si český jezdec o jednu pozici pohoršil. Nejrychlejší dnes byl De Villiersův krajan Henk Lategan, za kterým Prokop zaostal o 15:28 minuty. V čele je stále Attíja, druhý Sébastien Loeb z Francie ale jeho náskok o téměř tři minuty snížil.

"Byla to trošku divná etapa. Nevyspal jsem se úplně dobře, takže jsem nebyl ve formě a neměl jsem rytmus. Ráno jsme bohužel startovali za pomalejšími auty, ta se nám podařilo předjet, ale pak jsme udělali kolo a předjeli nás zase oni. Dobrou navigací jsme poté dali pět aut naráz, ale pak jsme se zamotali s Carlosem (Sainzem) a jednou tovární toyotou," řekl Prokop s tím, že v závěru etapy bojoval s náročnou navigací. "Posledních 80 km vypadalo, že bude lehkých, ale opak byl pravdou. Hned po neutralizaci jsme udělali velkou chybu, pak se tam všechna auta motala. Cestu do cíle jsme našli, ale nebylo to nic jednoduchého," dodal.

Mezi kamiony se Loprais v polovině etapy držel na druhém místě, nakonec ale lehce ztratil a dojel šestý s odstupem necelých deseti minut na nejrychlejšího Andreje Karginova z Ruska. Celkové vedení si upevnil další jezdec Kamazu Sotnikov. Desátý čas zajel Martin Macík.

"Nebyla to úplně lehká etapa, chvilku jsme svítili na druhém místě, jeli jsme naplno a nakonec z toho bylo šesté místo. Musíme se koncentrovat na další dny a uvidíme, co přijde. Je to velká zabíračka. Všechny nás bolí krční páteř a hlava," řekl Loprais a pochválil navigátora Jaroslava Valtra.

Nejvydařenější etapu ve 44. ročníku rallye má za sebou Josef Macháček, který se v kategorii lehkých prototypů poprvé prosadil do první desítky. "Byla to krásná etapa, do které jsme startovali mezi svými a nemuseli jsme předjíždět. Střídaly se rychlé kamenité pasáže, na kterých jsme prorazili jednu gumu, takže jsem poté zvolnil. Následovalo asi 40 kilometrů dun a na konci navigační masakr," řekl člen týmu Buggyra ZM Racing.

Rallye Dakar - 5. etapa: Rijád - Rijád (Automobily a kamiony 637 km celkově/421 km rychlostní zkouška, motocykly a čtyřkolky 560/346): Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 3:53:28, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:58, 3. Álvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota) -2:10, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -15:28, 33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -28:37. Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 17:24:23, 2. Loeb, Lurquin -35:10, 3. Álvarez, Monleon -51:15, ...9. Prokop, Chytka -1:31:01, 32. Zapletal, Sýkora -3:23:50. SSV: 1. Luppi de Oliveria, Justo (Braz./Can-Am) 4:33:12. Průběžné pořadí: 1. Luppi de Oliveria, Justo 21:21:33. Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:21:10, ...10. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -29:42. Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 20:38:29, ...11. Macháček, Vyoral -5:16:01. Motocykly: 1. Petrucci (It./KTM) 3:23:46, 2. Branch (Botsw./Yamaha) -2, 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) -5, ...9. Michek -7:07, 35. Engel -23:53, 36. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -23:58. Průběžné pořadí: 1. Sunderland (Brit./KTM) 19:01:50, 2. Walkner (Rak./KTM) -2:29, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -5:59, ...19. Michek -1:02:20, 26. J. Brabec -1:35:31, 32. Engel -1:58:25. Kamiony: 1. Karginov 4:03:02, 2. Sotnikov -2:25, 3. Šibalov (všichni Rus./Kamaz) -4:47, ...6. Loprais (ČR/Praga) -7:24, 10. Macík (ČR/Iveco) -25:08, 21. Vrátný (ČR/Ford) -54:56. Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 19:09:20, 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) - 9:53, 3. Šibalov -26:27, ...5. Loprais -1:01:13, 11. Macík -3:31:00, 20. Vrátný -32:02:28.