Michek využil volný den na léčení poraněné nohy, zkusí zaútočit na desítku

Rijád (Saúdská Arábie) - Aktuálně nejlepší český motocyklový jezdec na Rallye Dakar Martin Michek využil volný den na slavné soutěži k léčbě poraněné pravé nohy. Čtrnáctý muž průběžného pořadí se zranil při kolizi v nedělní 8. etapě, ve které si přesto připsal dosud nejlepší dílčí výsledek ve 45. ročníku rallye a skončil jedenáctý.

"Pečuji o nohu, protože se to tolik nezlepšilo. Pořádně ji nenasoukám do boty, mám to šíleně oteklé z obou stran," uvedl Michek v tiskové zprávě týmu Orion Moto Racing Group (MRG). "Oteklý je hlavně kotník. Snažíme se dělat maximum, jak kluci z depa, tak lidi od Martina Prokopa nebo Aleše Lopraise, kteří mi pomáhají," ocenil čtyřiatřicetiletý motokrosař.

Michek se dosud posouval pořadím vpřed a blíží se svému maximu z roku 2021, kdy skončil desátý. "Samozřejmě by bylo mým cílem se dostat do nejlepší desítky, ale nebude to vůbec jednoduché. Vždyť každý jezdec v Top 10 může celý Dakar vyhrát. Konkurence mezi továrními týmy je obrovská. Ale udělám pro to maximum," uvedl.

Českobudějovický rodák momentálně na desátého Matthiase Walknera z Rakouska ztrácí 47 minut. Až na zkušeného Slováka Štefana Svitka, jenž už byl na Dakaru dvakrát pátý, jsou před ním jen tovární jezdci. A i na záda mu "dýchají" piloti podporovaní přímo výrobci motocyklů.

Michek doufá, že mu k lepšímu výsledku pomůže i náročný terén. V tomto týdnu by účastníci rallye měli zamířit i do čtvrté největší pouště na světě Rub al-Chálí. "Byli jsme tam poblíž v rámci závodu Abú Zabí Desert Challenge a víme, že je to tam krásné. Závod nabere trochu jinou atmosféru, bude tam totiž jenom písek a duny a v té poušti se uskuteční také maratonská etapa. Těšíme se tam opravdu všichni, protože by tam mělo být více tepla," řekl šéf týmu MRG Ervín Krajčovič.