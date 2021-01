Michek věří, že mu k úspěchu na Dakaru pomůže zlepšená navigace

Praha - Motocyklový jezdec Martin Michek vyrovnal na nedávné Rallye Dakar desátým místem historicky nejlepší český výsledek na slavné soutěži, ale už myslí na budoucnost. Dvaatřicetiletý elitní motokrosař věří, že může být ještě lepší. Potřebuje však zapracovat na navigaci, na kterou se chce v letošním roce více zaměřit.

Fotogalerie

"Samozřejmě, že bych se chtěl posouvat dále. Momentálně mě brzdí navigace, které bych se chtěl více věnovat. Je to ale i otázka financí. Potřeboval bych sehnat prostředky, abychom mohli jet na tři čtyři soustředění, kde bych trénoval," řekl Michek na dnešní on-line besedě Autoklubu České republiky.

Člen týmu Orion Moto Racing Group startoval na Dakaru podruhé a uznal, že letos byla navigace výrazně složitější než před rokem. "Bylo to těžké a zákeřné. Organizátoři do roadbooku dali mnohem více bodů než loni, kdy se údaje měnily po dvou třech kilometrech. Letos po pár stovkách metrů," podotkl Michek. Jeho přípravu na letošní ročník rallye komplikovaly velké zdravotní problémy v průběhu minulého roku. "Navigaci jsem po skončení minulého Dakaru viděl poprvé až letos při prologu," přiznal.

I tak se Michek od začátku držel v popředí kategorie motocyklů a věří, že by mohl klidně bojovat i o Top 5. "Vždy v hlavě doufám, ten šuplík tam mám. I když tenhle je těžké vytáhnout. Například v poslední etapě jsem byl před penalizací šestý, v předešlých dvou jsem byl mezi pátým a desátým místem. Budu se do toho snažit dávat všechno. Jak už jsem ale řekl, potřebuji zapracovat na navigaci," řekl Michek.

Ví, že když chce bojovat s řadou továrních jezdců, musí hodně riskovat. "My jsme gambleři a občas je to ruská ruleta, zda to vyjde, nebo ne. Všichni máme srdce závodníka, a když nasadíme helmu, tak chceme. A to je to důležité," uvedl Michek, který se i letos chce hodně věnovat motokrosu. "Hodně mi to pomáhá v rychlosti, bez které se na Dakaru nedá uspět," řekl.