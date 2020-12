Praha - Náročný rok, ve kterém "vstal z mrtvých", má za sebou motocyklový jezdec Martin Michek. Přesto se v lednu podruhé v kariéře postaví na start Rallye Dakar a bude se snažit vylepšit 23. místo z předešlého ročníku slavné soutěže.

Dvaatřicetiletý elitní motokrosař se dostal na pokraj smrti na konci června, kdy v Dalešíně přímo v průběhu závodů mistrovství České republiky zkolaboval a musel být letecky převezen do nemocnice. S nefunkčními játry byl následně hospitalizován i v pražském IKEMu.

"Sáhl jsem si na dno. Podle doktorů má u nás podobné problémy každý rok patnáct lidí a deset z nich to nepřežije. Čtyři z pěti pak musí na transplantaci. Jsem rád, že jsem jeden z patnácti, který tento boj vyhrál. Vstal jsem z mrtvých," řekl Michek ČTK.

Podle jezdce týmu Orion Moto Racing Group zdravotní problémy vůbec nesouvisely se sportem. "Může se to stát každému," podotkl Michek. Jeho játra po kolapsu začala sama opět normálně fungovat. "Vypadalo to na transplantaci a nakonec se vše obrátilo k dobrému. Játra se znovu sama od sebe obnovila," konstatoval.

Ještě na nemocničním lůžku prý začal přemýšlet o návratu za řidítka. "Člověk, který přemýšlí nad Dakarem, je sám o sobě trošku blázen. A já má rád výzvy. Když jsem se vzbudil v nemocnici, tak jsem přemýšlel nad tím, že doufám, že stihnu další závod. Všem jsem říkal, že pojedu hned další týden," řekl Michek. Zpět k tréninku a přípravě se ale začal vracet až po dvou měsících. "Samozřejmě, že mě ale taky napadalo, že (Dakar) nepojedu. Nemoc byla kritická a jsem rád, že tady vůbec jsem," přiznal.

Kvůli zdravotním problémů a pandemii koronaviru v sezoně absolvoval minimum závodů, trénovat do dun se vydal až nyní v prosinci. Přesto věří, že je dobře připravený.

"Opět platí, že na Dakar chci jet závodit a vydat ze sebe nejvíc, co půjde. Pokud budu padesátý a dám do toho vše, je to ok. Minule nikdo nečekal, že to bude tak dobré, a nakonec skončím třetí mezi nováčky. V hlavě mám krásné vzpomínky, ale jedeme od nuly a může se stát cokoliv. Mohu být dvacátý, třicátý nebo taky desátý či patnáctý. Dakar je nevyzpytatelný. Chci hlavně dělat radost fanouškům, aby měli důvod rallye sledovat," podotkl Michek.

Před necelým rokem byl ještě dvě etapy před koncem průběžně čtrnáctý, pak ale zaplatil nováčkovskou daň, když mu došel benzin. Nakonec obsadil 23. místo, třetí mezi nováčky. "Věřím, že něco podobného se mi už nestane a s celým týmem si na to dáme pozor. Doufáme, že nás nic nezaskočí, bude vše bez problémů a pojedeme opět co nejrychleji směrem do cíle. Jak už jsem řekl, stát se může cokoliv. Chtěl bych ale, aby fanoušci sledovali výsledky a měli v sobě stejný adrenalin jako já na cestě, jak to dopadne," dodal Michek.