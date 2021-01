Michek se na Dakaru posunul na 13. místo, Prokop je stále osmý

Naúm (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v 9. etapě Rallye Dakar šestý čas a průběžně je i nadále osmý. Na 13. místo celkového pořadí si i přes problémy polepšil motocyklista Martin Michek, o nejlepší český výsledek v kategorii se zasloužil dvanáctý Milan Engel. Mezi automobily si vedení upevnil Francouz Stéphane Peterhansel, motocyklistům nadále kraluje José Ignacio Cornejo z Chile.

Pořadatelé dnes pro závodníky připravili zřejmě nejnáročnější etapu dosavadního průběhu. Start i cíl měla v Naúmu a její součástí byla 465 km dlouhá rychlostní zkouška.

Prokop odvedl svůj standardní výkon a nakonec za nejrychlejším Peterhanselem zaostal o 16:37 minuty. V průběžném pořadí se přiblížil sedmému Vladimiru Vasiljevovi z Ruska, zároveň se ale také snížil jeho náskok na Jihoafričana Giniela de Villierse, který dnes zajel třetí čas.

Michek havaroval a poškodil stroj, měl potíže s navigací a na nejrychlejšího Argentince Kevina Benavidese ztratil 43 minut a 34 sekund. I s ohledem na potíže soupeřů si ale v celkovém hodnocení o dvě pozice polepšil.

"Mám z toho dneska smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. To, co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mi stálo 25 minut," uvedl Michek. Pád měl na konci etapy v řečišti. "Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu," popsal pilot týmu Orion Moto Racing Group.

Nejlepší dílčí výsledek v ročníku si připsal Engel, jenž byl o sedm minut rychlejší než Michek a posunul se na průběžné 21. místo.

Závod skončil pro několik elitních jezdců a adeptů na přední umístění. Nehoda na 155. kilometru ukončila rallye pro dvojnásobného dakarského vítěze a druhého muže průběžného pořadí Tobyho Price z Austrálie. Tovární jezdec KTM si poranil levou ruku a rameno a musel být letecky převezen do nemocnice v Tabuku na vyšetření.

Porucha motoru znamenala konec pro Rosse Branche z Botswany, který byl po osmi etapách třináctý. Na 239. kilometru rychlostní zkoušky upadl i Argentinec Luciano Benavides a putoval s poraněným ramenem do nemocnice stejně jako Price. Mladší bratr etapového vítěze Kevina se před odstoupením držel na 10. místě.

"Dakar se chýlí ke konci a špička tlačí na pilu, proto se dělají chyby. Celkové třinácté místo mě těší, je krásné. Ale určitě by mě těšilo víc, kdyby závodníci byli v pohodě, závodili se mnou a já je překonal svojí rychlostí," řekl Michek.