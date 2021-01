Michek přišel na Dakaru o zápis do historie, smutný ale není

Džidda (Saúdská Arábie) - Několik desítek minut na konci Rallye Dakar se motocyklista Martin Michek radoval ze zápisu do české historie na legendární soutěži. Bezprostředně po příjezdu do cíle závěrečné 12. etapy to totiž vypadalo, že se posune na konečné 9. místo a překoná výsledek Stanislava Zlocha z roku 1998. Dodatečná dvacetiminutová penalizace za neprojetí jednoho z kontrolních bodů ale dvaatřicetiletého motokrosaře odsunula zpět na 10. místo.

"Rval jsem se o výsledek asi až tak úpěnlivě, že jsem jenom o 110 metrů minul kontrolní bod. Dakar je nevyzpytatelný. Já jsem s tím devátým místem tolik nepočítal, (průběžně osmý) Van Beveren ale vypadl. Po více než 20 letech jsme vyrovnali nejlepší výsledek v motorkách, což je úžasné," řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Před poslední etapou byl desátý a ke krátkodobému posunu mu pomohly technické problémy Francouze Adriena van Beverena. Po dvacetiminutovém trestu ale českého jezdce předstihl Rakušan Matthias Walkner, vítěz Rallye Dakar z roku 2018.

"O penalizaci jsem se dozvěděl přímo v bivaku. Nejprve jsem si myslel, že tu penalizaci mám, ale v GPS po dojezdu do cíle nic nebylo, nic mi to nehlásilo. Šli jsme pak za organizátorem, protože jsme chtěli vědět, kde jsme udělali chybu. Oni to změřili na satelitu přesněji a tam se vše vyjasnilo," uvedl Michek. Na smůlu si ale nestěžoval. "Tohle se nedělo jenom mně, waypointy jsou tak udělané, aby se hledaly. Je to součást toho závodu," řekl smířlivě.

Dodatečná úprava výsledků nejspíš zaskočila i samotné organizátory, protože při slavnostním průjezdu závěrečnou rampou Michkovi předali plaketu za 9. místo. "Tak jsem si ji vyměnil s kamarádem Matthiasem Walknerem. Já jsem chtěl svoji plaketu, vůbec by mě nenapadlo si ji nechat za deváté místo," uvedl několikanásobný český šampion v motokrosu, který s rakouským sokem v minulosti často bojoval o úspěchy v mistrovství světa.

Michek před poslední etapou sliboval, že na trati nechá vše a pokusí se elitní desítku udržet, neboť měl za zády v dosahu dva silné pronásledovatele. "Nervozita před startem byla velká, nemohl jsem pořádně ani dospat. Ale fanoušci na sociálních sítích mě hrozně podpořili, což mi dávalo velkou chuť. Etapu jsem jel na maximum, topil jsem neskutečně. Je to nádherné patřit do Top 10 na nejtěžším závodě," podotkl.

Úspěch si užil i proto, že si v minulém roce sáhl na dno. Na konci června v Dalešíně přímo v průběhu závodů mistrovství České republiky zkolaboval a musel být letecky převezen do nemocnice. S nefunkčními játry byl následně hospitalizován i v pražském IKEMu.

"Když jsem projel cílem, vybavili se mi momenty z minulého roku, kdy jsem bojoval o svůj život. Hned v cíli mi ukápla slza. Jsem rád, že jsem se dostal letos na Dakar v takové formě. Moc mi pomohla rodina, tým, lidi z motokrosového prostředí, fanoušci... Každý na tom má svůj díl úspěchu. Dokázal jsem lidem, že i když se můžete dostat na pokraj života, je možné se za pár měsíců vzchopit," řekl Michek.

Český závodník byl navíc společně se Slovákem Štefanem Svitkem jediným motorkářem bez tovární podpory. "Všichni kluci ze špičky o mně vědí. Jsme tady s ostatními závodníky jedna rodina. Pár mi jich už i gratulovalo. Povedlo se nám něco výjimečného. Samozřejmě - nějaké výpadky nám k tomu pomohly. Dakar je nemilosrdný, stejně jako byl minulý rok ke mně, kdy jsem v závěru přišel o titul nejlepšího nováčka," poukázal na předešlý ročník, kdy z první dvacítky vypadl poté, co mu v jedné ze závěrečných etap došel benzin.

Nyní už se ale Michek těší domů za manželkou a synem. Před odjezdem se s nimi ani nemohl rozloučit, neboť jeho žena měla covid. V prosinci kvůli tomu po návratu ze soustředění bydlel v obytném voze na zahradě u domu. "Až teď v lednu budeme mít společné Vánoce. Už se domů moc těším," dodal Michek.